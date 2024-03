Microsoft Teams et Copilot : Une révolution de la collaboration

Microsoft ne cesse d’innover dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et prend une longueur d’avance avec les dernières mises à jour de Copilot dans Teams. Ces outils, alimentés par l’intelligence artificielle, visent à rendre le service de vidéoconférence encore plus utile et pratique pour les professionnels du monde entier.

« Notre vision avec Copilot est d’apporter la puissance de l’IA générative à tous », a déclaré Microsoft dans un article de blog annonçant ces nouveautés. L’entreprise s’engage à améliorer continuellement l’expérience Copilot dans Teams pour stimuler la créativité et la productivité de chaque utilisateur. Copilot joue un rôle clé dans l’évolution de Microsoft Teams, reflétant les nouvelles méthodes de travail à travers le monde et offrant des réponses et des insights précieux à partir de simples questions.

La capacité de Copilot à synthétiser les réunions Teams est désormais portée à un nouveau niveau. Dans les mois à venir, Copilot fusionnera les transcriptions orales et les chats écrits de Teams en une vue unifiée, simplifiant le rattrapage des réunions manquées. Cette fonctionnalité promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu des réunions, en offrant une compréhension complète et aisée des discussions passées.

L’assistance à la rédaction de messages dans Teams bénéficie également de nouvelles capacités. Copilot pourra non seulement reformuler vos messages pour y ajouter un appel à l’action ou les transposer dans un style inhabituel, comme celui d’un pirate, mais il proposera également de générer de nouveaux messages basés sur le contexte du chat de Teams. Cette innovation est conçue pour encourager la créativité et l’efficacité dans la communication d’équipe. Cette vision enrichie des discussions permettra une meilleure compréhension et une participation plus active de tous les membres.

Récapitulatifs d’appels intelligents

Le récapitulatif intelligent des appels, destiné aux appels Teams traditionnels vers des téléphones, sera disponible pour tous les utilisateurs de Teams Premium dès le prochain trimestre. Cette fonctionnalité prendra automatiquement des notes durant les appels, permettant de résumer une conversation téléphonique et d’identifier les actions à suivre sans interruption.

Au-delà de ces améliorations, Microsoft introduit des fonctionnalités novatrices pour les réunions hybrides dans Teams, améliorant l’expérience des participants à distance et en salle. Parmi elles, le changement automatique de caméra grâce à la fonctionnalité IntelliFrame utilisera l’IA pour choisir la meilleure caméra disponible, garantissant ainsi une visibilité optimale pour les participants à distance.

L’intégration de la reconnaissance vocale pour n’importe quel microphone dans Teams Salons permettra une transcription fidèle de vos interventions, après avoir enregistré votre profil vocal et facial.

Ces évolutions témoignent de l’engagement de Microsoft à repousser les limites de la collaboration digitale, rendant Teams non seulement un outil de communication, mais un véritable assistant intelligent adapté aux défis du travail hybride.