La Motion X500 de Anker Soundcore offre un son spatial dans un format plus portable

Personnellement j’ai été très agréablement surpris par l’efficacité de l’audio spatial sur la Soundcore Motion X600. Lorsqu’il est activé, il augmente considérablement la hauteur et la largeur de la scène sonore pour une expérience beaucoup plus immersive que la stéréo classique.

Malgré sa grille métallique et sa poignée de transport, la Motion X500 est entièrement étanche avec un indice IPX7 , et elle peut rester à flot si elle se retrouve dans la piscine. Comme les autres nouvelles enceintes métalliques Motion, notamment les X600, Motion 300 et Motion 100, la X500 est compatible avec le codec Bluetooth LDAC de Sony, ce qui lui permet de reproduire un son haute résolution jusqu’à 24 bits/96 kHz, ce qui constitue une anomalie pour les enceintes Bluetooth de petite taille.