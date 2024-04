L’IA, alliée de la lutte contre le changement climatique selon Tim Cook

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des débats sur le changement climatique, offrant de nouvelles perspectives pour réduire l’empreinte carbone des entreprises et optimiser leurs efforts de recyclage.

Lors du Forum de développement de Chine, Tim Cook, PDG d’Apple, a souligné l’importance de l’IA dans la lutte contre le changement climatique. Cook a participé à cette discussion en tant que dernière démonstration publique de l’engagement de son entreprise envers la Chine, après avoir annoncé des investissements accrus dans la chaîne d’approvisionnement, les points de vente et la recherche nationale d’Apple.

Selon Cook, l’IA peut jouer un rôle clé en aidant les entreprises à devenir neutres en carbone ou à réduire significativement leurs émissions. Elle peut faciliter la détermination de l’empreinte carbone individuelle, identifier les opportunités de récupération et proposer des stratégies de recyclage.

Apple, qui vise à rendre tous ses produits et activités globales neutres en carbone d’ici 2030, a déjà réalisé des progrès notables, notamment en rendant l’Apple Watch son premier appareil carbone neutre et en s’engageant à éliminer le plastique de tous ses emballages de produits d’ici 2025.

Cette initiative d’Apple s’inscrit dans un mouvement plus large parmi les géants de la tech pour utiliser l’IA dans l’action climatique. NVIDIA a récemment dévoilé son jumeau numérique du climat terrestre alimenté par l’IA, Earth-2, qui intègre des modèles climatiques avancés permettant de préparer les communautés à des conditions météorologiques modérées à extrêmes avec une consommation d’énergie considérablement réduite.

Une prise de conscience

L’IA est reconnue pour son potentiel majeur dans la réponse au changement climatique, capable de traiter d’immenses volumes de données pour améliorer les modèles prédictifs et aider à la planification de stratégies d’atténuation et d’adaptation plus efficaces, comme l’indique un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies.

Cet article met en lumière l’importance croissante de l’IA dans la lutte contre le changement climatique, soulignant les efforts d’entreprises comme Apple et NVIDIA pour intégrer ces technologies dans leurs stratégies environnementales. Il reflète une prise de conscience et une action croissantes parmi les leaders technologiques pour adresser l’une des problématiques les plus pressantes de notre époque.