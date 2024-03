Nouvelle ère pour Threads : Lancement imminent de l’API

L’annonce de Threads concernant le lancement de son API d’ici fin juin, après une phase de test avec des partenaires sélectionnés tels que Hootsuite, Sprinklr, Sprout Social, Social News Desk et Techmeme, marque une étape significative pour la plateforme. Cette API permettra aux développeurs de créer des applications tierces pour Threads et autorisera les sites à publier directement sur la plateforme.

Selon Jesse Chan, développeur chez Threads, l’API offrira la possibilité de s’authentifier, de publier des fils de discussion et de récupérer le contenu posté via ces outils, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités prévues ultérieurement.

La préoccupation d’Adam Mosseri, chef d’Instagram, exprimée dans un post d’octobre dernier, était que l’introduction d’une API pourrait conduire à une augmentation du contenu éditeur au détriment des publications créées par les utilisateurs sur Threads.

Cette inquiétude reflète un défi courant pour les plateformes sociales qui cherchent à équilibrer le contenu généré par les utilisateurs avec celui produit par les éditeurs.

L’utilisation d’applications tierces pour interagir avec les réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit est une pratique bien établie. Cependant, ces dernières années, plusieurs de ces sites ont pris leurs distances avec les applications tierces, soit en supprimant les API, soit en les rendant beaucoup plus coûteuses, ce qui a contraint certaines applications à fermer.

Une approche notable

Dans ce contexte, l’approche de Threads est notable, surtout en comparaison avec celle de ses concurrents comme Bluesky et Mastodon, qui ont adopté les applications tierces dès le début. Par exemple, la fermeture de Tweetbot suite aux modifications de l’API de X a conduit ses créateurs à développer Ivory, une application similaire à Tweetbot pour Mastodon.

Cette initiative de Threads pourrait non seulement enrichir l’écosystème de la plateforme en permettant une plus grande personnalisation et une meilleure intégration avec d’autres outils et services, mais aussi en répondant aux besoins des utilisateurs et des éditeurs qui souhaitent maintenir une présence active sur diverses plateformes sociales. L’avenir nous dira comment cette ouverture influencera le contenu et l’engagement utilisateur sur Threads.