Voici les prototypes du Nothing Phone (2a) qui n’ont pas été retenus

Après avoir fait sensation lors du MWC 2024 et offert à un fan fidèle un déballage spécial du dispositif, le Nothing Phone (2a) de Carl Pei est sur le point de conquérir le marché des smartphones milieu de gamme. Peu de détails restent à découvrir avant son lancement officiel, et l’excitation monte.

La marque Nothing, sous la houlette de Carl Pei, a su maîtriser l’art de susciter l’anticipation pour ses nouveaux produits, en combinant habilement attentes et marketing judicieux. Le Nothing Phone (2a) n’a pas dérogé à la règle, captivant l’attention des passionnés de smartphones et alimentant les spéculations.

Dans une récente entrevue accordée à Wallpaper*, Carl Pei a levé le voile sur le processus de conception et de fabrication du smartphone. Il a partagé que de nombreux prototypes n’ont pas été retenus, explorant divers matériaux et designs, incluant des écrans incurvés et des caméras sous l’écran.

Un des prototypes, initialement fuité comme étant le design final, s’est avéré être un leurre. Ce modèle rejoint ainsi une collection de ce qui aurait pu être, comprenant divers dos et coques maintenant exposés.

L’équipe de Nothing a finalement opté pour une coque arrière en polycarbonate de haute densité avec un revêtement anti-traces de doigts triple couche, préférant la durabilité et l’esthétique à la fragilité du verre. Le cadre intermédiaire est fabriqué en aluminium recyclé, aligné avec une approche éco-responsable.

La révélation complète du Nothing Phone (2a) est prévue pour le 5 mars, avec une disponibilité imminente par la suite. Son prix reste inconnu, mais il promet d’être compétitif, se positionnant comme un appareil convoité dans le segment milieu de gamme.