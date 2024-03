Les fonctionnalités d’IA d’iOS 18 d’Apple dévoilées

iOS 18 d’Apple et l’iPhone 16 seront dotés de l’intelligence artificielle et il semble que nous ayons maintenant des détails sur ce qu’Apple a prévu pour l’IA sur l’iPhone. Cette importante version logicielle promet de changer la donne, en rendant votre iPhone plus intelligent et plus intuitif que jamais.

La vidéo ci-dessous de Max Tech nous donne des détails sur ce que l’on peut attendre d’iOS 18 et de l’IA. Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, nous allons nous plonger dans les détails de cette mise à jour transformatrice.

Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que l’IA serait la pierre angulaire de l’avenir des produits Apple, en particulier avec iOS 18. Cette décision stratégique intervient alors qu’Apple cherche à rester compétitif dans la sphère technologique, en mettant en avant ses prouesses en matière de technologie de l’IA. Pour ceux qui se demandent quel sera l’impact sur l’iPhone, voici ce qu’il faut savoir :

Capacités d’IA améliorées : L’introduction de la puce A18 dans les prochains modèles d’iPhone 16 devrait permettre de doter votre appareil de fonctions d’IA avancées. Imaginez que vous ayez à portée de main des fonctions d’IA générative, dont certaines pourraient être exclusives aux derniers modèles.

Siri devient plus intelligent : Longtemps critiqué pour son retard par rapport à ses concurrents, Siri va faire l'objet d'une refonte majeure. Apple prévoit de doter Siri de grands modèles linguistiques, pour en faire un assistant plus réactif et plus performant. Cette refonte vise à améliorer votre interaction avec Siri et à le rendre plus utile dans vos tâches quotidiennes.

Introduction d'Apple GPT et d'Ajax : Apple ne se contente pas d'améliorer les fonctionnalités existantes. Il serait en train de développer son propre outil d'IA générative, dont le nom de code est Ajax, formé sur de vastes ensembles de données pour effectuer diverses tâches telles que générer du texte, répondre à des questions et même créer du contenu multimédia directement sur votre appareil.

Des fonctionnalités pilotées par l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur

iOS 18 ne se contente pas de rendre votre téléphone plus intelligent ; il s’agit aussi d’améliorer votre expérience dans les différentes applications :

Révolutionner l’interaction avec les photos : Grâce aux améliorations apportées par l’IA à l’app Photos et aux fonctions de recherche à l’échelle de l’appareil, trouver un contenu spécifique deviendra un jeu d’enfant. Les efforts d’Apple pour acquérir des startups spécialisées dans l’IA et développer de nouvelles technologies soulignent son engagement à rendre votre photothèque plus consultable et plus interactive.

L'IA générative au service de la créativité : Pour ceux qui aiment faire preuve de créativité avec leurs photos, iOS 18 introduit des outils d'édition d'images pilotés par l'IA. Ces outils vous permettront d'effectuer des modifications et des manipulations complexes à l'aide de simples commandes, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de créativité.

Santé et bien-être personnalisés : Une nouvelle application de santé pour iPad, dont le nom de code est Quartz, exploitera l'IA et les données de votre Apple Watch pour offrir un coaching personnalisé en matière de bien-être. Qu'il s'agisse d'exercice, de régime ou de conseils sur le sommeil, cette application a pour but de devenir votre interlocuteur privilégié en matière de santé et de bien-être.

Une messagerie plus intelligente : L'application Messages bénéficiera d'un coup de pouce de l'IA grâce à des fonctionnalités telles que les suggestions de saisie automatique, la réponse aux questions et le résumé de texte. Ces améliorations visent à rendre la communication plus fluide et plus efficace.

Outils de création et de développement : Apple introduit Key Framer, un outil d'IA permettant d'animer des images fixes ou de créer des GIF à partir d'invites textuelles. En outre, les développeurs bénéficieront d'outils d'IA conçus pour rendre le codage plus efficace, notamment la prédiction et la génération de code.

Une technologie d'édition vidéo révolutionnaire : L'introduction de la technologie Human Gajan Splats permettra de séparer et d'animer des humains dans des scènes vidéo, offrant ainsi de nouvelles possibilités créatives en matière de montage vidéo et de création de contenu.

La mise à jour iOS 18 d’Apple devrait améliorer considérablement l’expérience de l’utilisateur grâce à son éventail de fonctionnalités basées sur l’IA. Qu’il s’agisse de rendre Siri plus puissant ou d’introduire des outils innovants pour la santé, le bien-être et la créativité, iOS 18 démontre l’engagement d’Apple à repousser les limites de la technologie.

Alors que nous attendons la sortie de cette mise à jour historique, il est clair que l’iPhone va devenir un élément encore plus indispensable de notre vie, grâce à l’engagement d’Apple en faveur de l’innovation et à son orientation stratégique vers l’intelligence artificielle.