Chrome amplifie l’expérience de recherche : Nouveautés à ne pas manquer !

Si vous avez déjà ouvert un nouvel onglet de navigateur sans savoir quoi chercher, les mises à jour de Chrome publiées aujourd’hui pourraient vous aider.

Google publie une nouvelle version majeure de Chrome toutes les quelques semaines, mais les nouvelles fonctionnalités arrivent généralement en dehors de ces versions, sous la forme de déploiements côté serveur. Google déploie actuellement trois nouvelles fonctionnalités pour Chrome, destinées à améliorer les capacités de recherche du navigateur.

Celles-ci comprennent des suggestions de recherche basées sur ce que les autres recherchent, davantage d’images pour les recherches suggérées et la possibilité de trouver des suggestions de recherche même avec une mauvaise connexion.

Tout d’abord, le champ de recherche Google sur la page du nouvel onglet comporte une nouvelle section « Les personnes qui recherchent également » dans les suggestions de recherche au fur et à mesure que vous tapez. Il s’agit d’une courte liste de recherches effectuées par d’autres personnes ayant effectué une recherche analogue à la vôtre. Par exemple, si vous et d’autres personnes recherchez « Star Trek », et que beaucoup de ces personnes ont ensuite effectué une recherche sur « Spock », vous verrez peut-être cette suggestion sur le côté.

En outre, Chrome sur iPhone, iPad et Android affichera désormais plusieurs images dans les suggestions de recherche au fur et à mesure de la saisie, au lieu d’une seule image pour le premier résultat. Apparemment, cette fonctionnalité ne s’appliquera qu’aux « catégories d’achat plus larges et aux produits basés sur une recherche plus simple ».

En cours de déploiement

Enfin, Chrome sur iPhone, iPad et Android peut désormais « vous donner des suggestions de recherche même lorsque vous avez une mauvaise connexion réseau ». Le fonctionnement n’est pas tout à fait clair, mais on peut supposer qu’il s’agit de suggestions de saisie automatique, comme un clavier virtuel, au lieu d’interroger les serveurs de Google pour obtenir une liste de suggestions à chaque fois que vous tapez un mot. Google précise que cette fonctionnalité sera également activée pour les recherches effectuées en mode Incognito.

Ces nouvelles fonctionnalités font suite à l’introduction par Google d’une vague de fonctionnalités liées à l’IA dans le navigateur Chrome. La version 122 de Chrome de ce mois-ci a ajouté une fonction « Aidez-moi à écrire » qui peut transformer un brouillon en un texte plus complet, et Chrome 121 a ajouté une organisation de groupes d’onglets alimentée par l’IA et des thèmes de nouvelles pages d’onglets créés à partir de prompts textuels.

Google indique que toutes ces fonctionnalités devraient être disponibles à partir d’aujourd’hui, mais vous devrez peut-être attendre quelques jours pour que le changement côté serveur soit activé sur vos appareils.