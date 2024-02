Adobe révolutionne la création musicale avec l’IA : Découvrez Project Music GenAI Control

Adobe vient de présenter une expérience novatrice en matière d’intelligence artificielle générative, destinée à simplifier la création et la personnalisation de musique, même pour ceux n’ayant aucune expérience professionnelle en audio.

Ce nouveau prototype, dévoilé lors du Hot Pod Summit à Brooklyn, se nomme Project Music GenAI Control. Il permet aux utilisateurs de générer de la musique à partir de descriptions textuelles, sur le même principe que pour Firefly, et d’ajuster ensuite ces créations sans avoir à utiliser un logiciel d’édition spécialisé.

Le processus commence lorsque l’utilisateur saisit une description textuelle, ce qui génère de la musique dans le style spécifié. Les outils d’édition intégrés d’Adobe permettent ensuite de personnaliser ces résultats en modifiant les motifs répétitifs, le tempo, l’intensité et la structure de la musique. Il est possible de remixer des sections musicales et de générer de l’audio en boucle, ce qui est idéal pour des usages comme les pistes d’accompagnement ou la musique de fond pour la création de contenus.

Adobe indique également que l’outil peut ajuster l’audio généré en se basant sur une mélodie de référence et prolonger la longueur des clips audio, ce qui est utile pour des applications telles que l’animation fixe ou les segments de podcast. L’interface utilisateur dédiée à l’édition de l’audio généré n’a pas encore été révélée.

La démo publique de Project Music GenAI Control utilise du contenu du domaine public, mais il reste à clarifier si l’outil permettra l’importation directe de tout contenu audio comme matériel de référence, ou jusqu’à quelle longueur les clips peuvent être étendus. Adobe doit encore fournir ces détails.

Encore un projet

Ce projet se distingue des outils similaires, comme MusicLM de Google et AudioCraft en open source de Meta, qui se limitent à la génération d’audio à partir de textes, sans offrir de possibilités d’édition avancées. Selon Nicholas Bryan, scientifique senior chez Adobe Research, l’attrait de ces nouveaux outils réside dans leur capacité à offrir un contrôle approfondi sur l’audio, similaire à la manipulation de pixels pour les images.

Le développement de Project Music GenAI s’effectue en collaboration avec l’Université de Californie et l’École d’Informatique de l’Université Carnegie Mellon. Qualifié d’expérience en phase initiale par Adobe, il pourrait intégrer à terme les fonctionnalités dans les outils d’édition existants de l’entreprise, tels qu’Audition et Premiere Pro, mais cela prendra du temps. Le projet n’est pas encore accessible au public et aucune date de sortie n’a été annoncée.