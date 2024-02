Microsoft Paint pourrait être doté d’une fonction de génération d’œuvres d’art par l’IA

Microsoft serait en train d’intégrer l’IA dans son application Paint, qui aura la capacité de créer des œuvres d’art en temps réel, à la manière de Midjourney. Bien que le programme soit un pilier du géant de la technologie depuis 40 ans, il a reçu peu de mises à jour au fil des ans.

Le populaire générateur d’images AI vous permet de saisir un texte pour créer une image dans le style de votre choix. Il est devenu l’un des plus grands noms de l’IA, aux côtés de DALL-E et de Stable Diffusion.

Une source crédible de Windows, @PhantomOfEarth, a spéculé sur X que Paint pourrait faire l’objet d’une mise à jour importante. Selon Windows Latest, Microsoft pourrait tester un nouveau « Live Canvas Panel » dans l’application Paint qui ressemblerait à Midjourney. Ce nouvel ajout pourrait ressembler au Live Canvas de Leonardo. Ai, une fonction alimentée par l’IA qui génère instantanément des croquis ou de l’art numérique à l’aide de vos invites.

The upcoming AI feature for Paint might be something known as “LiveCanvas”. Not sure what it will do. https://t.co/YwQcC3EPnY

—PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 26, 2024