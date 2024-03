Voici le OnePlus 12R Genshin Impact Edition

Le MWC 2024 a été rempli de tonnes d’excellentes annonces et de surprises. L’une d’entre elles a particulièrement retenu mon attention : l’annonce d’une nouvelle version de l’excellent OnePlus 12R, puisque le partenariat entre OnePlus et HoYoverse a donné naissance au OnePlus 12R Genshin Impact Edition.

Il s’agit d’une excellente option pour les fans inconditionnels de Genshin Impact qui souhaitent bénéficier d’une expérience de jeu inégalée et d’un design exclusif inspiré par Keqing, et les choses s’améliorent encore lorsqu’on voit tout ce que contient ce merveilleux appareil.

OnePlus a sorti une nouvelle version du OnePlus 12R qui est absolument magnifique, car une nouvelle édition Genshin Impact arrive avec un design exclusif et des éléments inspirés par l’un des personnages les plus populaires du jeu, Keqing. « De l’animation de démarrage au fond d’écran dynamique, chaque aspect de l’expérience mobile a été transformé pour les fans de Genshin Impact. Qu’il s’agisse de déverrouiller le smartphone ou de le recharger, la profonde intégration éveillera des souvenirs inoubliables chez tous les aventuriers », a déclaré la société.

Ces changements de design ne se limitent pas à une peinture fantaisiste et magnifique, mais à une personnalisation vraiment remarquable qui offrira également un système d’exploitation entièrement personnalisé, une boîte cadeau à collectionner et des tonnes de goodies qui en font un objet de collection très désirable pour tous les fans de Genshin Impact.

Les utilisateurs pourront également sentir la différence en jouant à Gensin Impact, car OnePlus a repoussé les limites du 12R pour s’assurer que les joueurs bénéficient de graphismes et d’un gameplay de haute qualité ininterrompue lorsqu’ils utilisent cette nouvelle variante.

Une aubaine pour les amateurs de Genshin Impact

Ceci grâce à la toute nouvelle plateforme de performance propriétaire de l’entreprise, le Trinity Engine, qui permet d’obtenir des effets d’éclairage réalistes en optimisant le GPU et l’affichage. Vous pourrez également profiter de tous vos jeux et contenus sur l’écran ProXDR 1,5K de l’appareil avec LTOP de quatrième génération, qui prendra en charge des taux de rafraîchissement élevés pour une expérience de jeu fluide.

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition offrira également d’excellentes fonctions de refroidissement et de puissantes spécifications, notamment un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, 16 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage, une batterie de 5 500 mAh, une charge flash SUPERVOOC de 100 W, et bien plus encore, pour un prix plutôt abordable.