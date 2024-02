Instagram teste Friends Map, inspirée par Snap Map de Snapchat

Instagram pourrait être en train de développer une fonctionnalité Friends Map, ressemblant à la Snap Map de Snapchat introduite en 2017. Selon la source, si cela est vrai, nous verrons la fonctionnalité de partage de localisation sur la plateforme très bientôt.

Initialement, Snap Map permettait aux utilisateurs de Snapchat de voir le contenu par emplacement et de partager leur propre emplacement avec leurs amis, favorisant ainsi l’interaction en temps réel.

Comme le rapporte 9to5Mac, le développeur connu Alessandro Paluzzi sur X (anciennement Twitter) a découvert des preuves suggérant le développement par Instagram d’une Friends Map. De récentes découvertes révèlent des écrans décrivant ses fonctionnalités potentielles.

ℹ️ They are also working on “Friends map” which could be related to this feature 👀 pic.twitter.com/NOPFfpeKr9

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 10, 2023