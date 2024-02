Nothing Phone (2a), la révélation imminente du smartphone abordable

L’anticipation monte à quelques jours seulement de la révélation officielle du prochain smartphone de Nothing, le Nothing Phone (2a). Ce modèle, présenté comme la version abordable du Phone (2) haut de gamme, suscite un intérêt croissant.

Les fuites et rumeurs des dernières semaines ont révélé de nombreux détails, y compris le design avec des rendus divulgués dans deux coloris différents. Désormais, de nouvelles images du téléphone ont fait surface avant son lancement.

Le célèbre informateur Roland Quandt vient de dévoiler sur X des clichés lifestyle du prochain Nothing Phone (2a). Les photos confirment que le smartphone sera disponible dans les options de couleur classique noir et blanc. Rien de surprenant là-dedans — Nothing a pour tradition de sortir ses smartphones en deux versions, une sombre et une claire.

Comme les précédentes fuites, cette dernière révèle également l’arrangement unique de la caméra sur le panneau arrière, accompagnée de trois discrets LEDs Glyph.

Fait intéressant, il semble que la charge sans fil ne soit pas prévue pour ce modèle, contrairement à ses prédécesseurs, le Phone (1) et le Phone (2). Mais bon, ce n’est pas une surprise — le Phone (2a) est positionné comme l’option plus abordable de la compagnie de Carl Pei.

Une annonce le 5 mars

L’approche de Nothing est aussi unique que ses designs. Nothing ne se contente pas de teaser ses produits ; elle en fait une expérience. Preuve en est : elle a diffusé une vidéo du « déballage » du Phone (2 a) à Londres, et croyez-moi, c’est incomparable.

An unboxing like no other. Phone (2a) just dropped in London. Launching 5 March. pic.twitter.com/7hcb4ELYMG — Nothing (@nothing) February 26, 2024

Quant au prix du Phone (2a), les chiffres exacts sont encore tenus secrets, mais les rumeurs vont bon train. En Europe, il se dit qu’il pourrait vous coûter 349 euros pour la version 8 Go de RAM/128 Go de stockage, tandis que le modèle plus puissant avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait être affiché à 399 euros. Pour une rapide comparaison, son frère, le Phone (2), commence à environ 579 euros.

L’option abordable de Nothing est prête à voler la vedette le 5 mars, alors marquez d’une croix rouge la date sur votre calendrier — la grande révélation est imminente.