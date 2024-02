MWC 2024 : MagicBook Pro 16, quand l’IA rencontre la haute performance

Annoncé au MWC 2024, le HONOR MagicBook Pro 16 est une prouesse technologique qui marque les esprits des amateurs de technologie et des professionnels.

Ce puissant ordinateur portable, enrichi d’intelligence artificielle (IA), est le fruit d’une collaboration entre Honor et des géants technologiques tels que Microsoft, Intel et NVIDIA. Il a été conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeant à la fois hautes performances et fonctionnalités intelligentes et intuitives.

Au cœur du HONOR MagicBook Pro 16, on trouve les processeurs Intel Core Ultra dotés de moteurs IA dédiés. Ces processeurs sont conçus pour exécuter sans peine les tâches les plus exigeantes, offrant aux utilisateurs la puissance nécessaire pour travailler et se divertir sans interruption. Ils sont couplés au GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX série 40, garantissant des graphismes fluides et une capacité de multitâche efficace.

Mais, l’IA de cet ordinateur va au-delà de la simple amélioration de sa puissance ; elle optimise également l’interaction des utilisateurs avec l’appareil, rendant l’expérience plus intelligente et fluide.

Parmi les fonctionnalités IA impressionnantes du HONOR MagicBook Pro 16, on note sa capacité à faciliter la collaboration entre différents appareils. Cela permet aux utilisateurs de transférer facilement des fenêtres entre divers dispositifs, rationalisant leur workflow et leur permettant de travailler plus efficacement sur plusieurs plateformes. Le système d’exploitation de l’ordinateur portable, MagicOS 8.0, intègre une fonctionnalité nommée MagicRing qui synchronise les tâches et les notifications pour maintenir les utilisateurs connectés. En outre, la fonction OS Turbo X de l’ordinateur augmente ses performances en gérant intelligemment les tâches et en activant un mode Haute Performance lorsque nécessaire.

Mais, le HONOR MagicBook Pro 16 ne brille pas uniquement par ses performances. Il offre également une expérience sensorielle impressionnante. L’ordinateur est doté d’un écran HONOR FullView de 16 pouces qui offre des visuels époustouflants, grâce à son large gamut de couleurs et à sa haute résolution. Pour ceux qui passent de longues heures devant l’écran, il est certifié par TÜV Rheinland pour le confort visuel, aidant à réduire la fatigue oculaire. L’expérience audio n’est pas en reste, avec un système de six haut-parleurs utilisant la technologie audio spatiale pour créer un environnement sonore immersif.

Un excellent design

Le design du HONOR MagicBook Pro 16 est aussi sophistiqué que ses performances. Il arbore un châssis entièrement métallique avec la technologie de pulvérisation de couleur 3D, qui ajoute à sa durabilité tout en lui donnant une touche élégante.

Fonctionnant sous Windows 11, le MagicBook Pro 16 est conçu pour offrir une expérience informatique fluide et personnalisée. Avec sa combinaison de fonctionnalités IA avancées et de matériel puissant, cet ordinateur portable est prêt à avoir un impact significatif sur le marché. Il est destiné à ceux qui nécessitent un appareil capable de suivre leurs besoins informatiques dynamiques et exigeants, que ce soit pour la création de contenu, le jeu ou la gestion de projets complexes.

Le HONOR MagicBook Pro 16 promet de répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants, offrant un mélange de performances, d’innovation et de design qui le distingue de la concurrence.

Le HONOR MagicBook 16 Pro sera disponible en White et Midnight Black. Plus d’informations sur son lancement seront dévoilées au premier semestre 2024.