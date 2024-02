MWC 2024 : Smart Connect, révolutionnez votre expérience numérique avec Lenovo et Motorola

Dans un monde numérique de plus en plus connecté, Motorola et Lenovo ont franchi une étape importante en annonçant leur nouvelle fonctionnalité Smart Connect lors du MWC 2024. Smart Connect s’adresse à divers consommateurs, des étudiants aux professionnels, en assurant des transitions fluides entre les appareils compatibles tels que les smartphones, les tablettes et les PC.

Cette innovation promet de révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos appareils électroniques, en offrant une expérience utilisateur fluide et intégrée à travers un écosystème diversifié de dispositifs, allant des smartphones Motorola aux tablettes et PC Lenovo.

Il permet aux utilisateurs de passer d’une tâche à l’autre sans effort, en maintenant le workflow, sans avoir besoin d’acheter des appareils dotés du même système d’exploitation.

Une connectivité sans précédent pour vos appareils

Avec Smart Connect, l’idée d’avoir à acheter des appareils du même système d’exploitation pour bénéficier d’un écosystème connecté appartient désormais au passé. Cette fonctionnalité est une aubaine pour les étudiants, les entreprises, les joueurs et les créateurs, permettant de projeter tout ce qui est affiché sur votre smartphone Moto sur un écran plus grand, parmi d’autres avantages.

Fonctionnalités clés de Smart Connect :

Cross Control : Naviguez facilement entre PC, tablette et smartphone avec un seul clavier et une seule souris. Idéal pour éditer un document sur un PC Lenovo, prendre du contenu d’une tablette, tout en participant à une réunion depuis votre smartphone.

Balayage pour diffuser : Commencez à regarder une vidéo sur une tablette et continuez là où vous vous êtes arrêté sur votre PC, avec un simple geste de balayage.

Synchronisation des notifications : Ne manquez plus jamais une notification. Elles seront visibles sur n’importe quel appareil, éliminant le besoin de basculer constamment entre les appareils.

Partage centralisé : Partagez fichiers et médias facilement entre différents dispositifs compatibles.

Presse-papiers intelligent : Copiez des images ou du texte entre les appareils comme si vous n’en utilisiez qu’un seul.

Point d’accès instantané : Transformez votre téléphone en un hotspot pour votre tablette ou PC, éliminant les problèmes de connectivité à Internet.

Webcam : Utilisez votre téléphone comme une webcam pour les appels vidéo ou les diffusions en direct, ou déplacez votre appel vidéo sur un grand écran de télévision.

Pour profiter de ces fonctionnalités, vous aurez besoin d’un PC Lenovo fonctionnant sous Windows 10 ou ultérieur (disponible via le Microsoft Store) et elles seront également accessibles pour certaines tablettes Lenovo et dispositifs Motorola via le Google Play Store.

Disponibilité

Smart Connect sera disponible dans les mois à venir, bien que Motorola n’ait pas précisé de date exacte. Les modèles spécifiques de smartphones Motorola et de tablettes Lenovo compatibles seront annoncés lors du lancement officiel de la fonctionnalité. Restez à l’écoute pour plus d’informations !

Cette avancée de Lenovo et Motorola avec Smart Connect marque un tournant dans notre façon de vivre et de travailler avec la technologie, promettant une expérience utilisateur enrichie et sans couture à travers un écosystème d’appareils diversifié.