La révolution des appels sur X : plus besoin d’être Premium !

Le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, élargit ses capacités d’appels audio et vidéo. Autrefois un avantage réservé aux abonnés Premium (anciennement appelé « Twitter Blue »), cette fonctionnalité sera désormais accessible à tous les utilisateurs de la plateforme.

Selon Engadget, Enrique Barragan, un ingénieur chez X, a annoncé cette expansion dans un post sur la plateforme, reprenant la promesse faite par Elon Musk en janvier, selon laquelle cette fonctionnalité serait disponible pour tous les utilisateurs une fois qu’elle serait suffisamment robuste.

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2 pic.twitter.com/LH3HMsAXnv

— Enrique (@enriquebrgn) February 23, 2024