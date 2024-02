Apple veut redéfinir le futur des wearables : de la bague intelligente aux AirPods révolutionnaires

Apple explore de nouvelles frontières dans l’univers des wearables, avec d’audacieux projets tels que des lunettes intelligentes dotées d’intelligence artificielle (IA) et des AirPods équipés de caméras. Ces initiatives, encore à l’état exploratoire, dessinent les contours futuristes de la stratégie d’Apple dans le domaine des technologies portables.

Selon Mark Gurman, ces lunettes connectées pourraient succéder aux AirPods, en offrant davantage de capteurs, des fonctionnalités IA et une autonomie prolongée. Bien qu’elles visent à être une alternative moins onéreuse aux gadgets portés sur la tête, comme le Vision Pro, ces lunettes ne constitueront pas le terminal AR ultime doté d’écrans transparents de haute qualité qu’Apple ambitionne de développer. Elles représenteraient plutôt un pas dans cette direction, s’alignant sur des produits tels que les Ray-Bans de Meta, qui intègrent une caméra et un assistant IA sans pour autant proposer d’affichage.

Le projet d’intégrer des caméras aux AirPods, sous le nom de code B798, témoigne de l’ambition d’Apple de renouveler sa gamme de wearables. L’idée, aussi surprenante qu’elle puisse paraître, envisage des AirPods de taille similaire aux modèles actuels, mais dotés de caméras de faible résolution. Ces dernières, couplées à l’IA, auraient pour but d’assister les utilisateurs dans leur quotidien.

Face à une gamme de produits wearables arrivant à maturité, Apple cherche à innover. Les AirPods avec caméras, bien qu’insolites, s’inscrivent dans une réflexion plus large sur l’intégration de l’IA générative dans les produits de la marque.

Et alors que l’idée d’une bague connectée Apple continue de séduire certains enthousiastes au sein de l’entreprise, aucun développement actif n’est signalé dans cette catégorie de wearables encore à prouver. Inspirée par des produits comme la Oura Ring, cette bague se concentrerait sur le suivi de la santé, offrant une sélection de fonctionnalités de l’Apple Watch mais sans les notifications ni l’accès à l’App Store watchOS. L’objectif serait de proposer un produit à un prix plus abordable, attirant ainsi les utilisateurs vers l’écosystème Apple tout en complétant l’offre actuelle.

Cependant, c’est sur les lunettes AR qu’Apple semble concentrer ses efforts. Avec Meta ayant démontré la faisabilité de lunettes connectées sans écran convaincantes, Apple paraît prêt à emprunter cette voie, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa quête de l’innovation wearable.

Une stratégie pour séduire de nouveaux utilisateurs

Les dispositifs portables, tels que les AirPods et l’Apple Watch, représentent désormais 10 % du chiffre d’affaires d’Apple, un chiffre ayant plus que doublé en une décennie. Alors que les mises à jour majeures se font plus rares, l’introduction de nouveaux produits à des prix inférieurs à ceux de l’Apple Watch SE pourrait attirer de nouveaux clients dans l’écosystème Apple, sans pour autant cannibaliser les ventes des produits existants.

Ces initiatives témoignent de la volonté d’Apple de continuer à innover dans le domaine des wearables, en explorant des avenues jusqu’alors inédites pour enrichir l’expérience utilisateur et étendre son influence technologique.

Bien qu’aucun de ces produits ne puisse jamais être proposé aux consommateurs par Apple, Gurman écrit que l’entreprise doit trouver quelque chose de nouveau pour inverser la baisse des revenus qu’Apple a déclarée pour l’exercice 2023. Une bague connectée, des lunettes ou un AirPods doté d’une caméra pourraient aider Apple à augmenter son chiffre d’affaires sans cannibaliser les ventes de ses appareils actuels.