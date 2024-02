MWC 2024 : HMD Global réinvente le rétro avec un smartphone à clapet Barbie pour 2024

En fin d’année dernière, HMD Global a surpris le marché en annonçant son intention de lancer des smartphones sous sa propre marque en 2024, après avoir exclusivement proposé des smartphones Nokia. Lors du Mobile World Congress (MWC) 2024, la firme a révélé des plans audacieux, dont le lancement d’un smartphone à clapet sous la marque Barbie.

HMD Global, connue pour sa collaboration étroite avec Nokia, élargit son horizon en annonçant une série d’initiatives audacieuses prévues pour l’été 2024. Parmi elles, le lancement d’un smartphone à clapet sous la marque Barbie, en partenariat avec Mattel, marque le début d’une nouvelle ère pour la société finlandaise désormais surnommée « Human Mobile Devices ». Ce changement de stratégie vise à diversifier sa gamme de produits au-delà de la marque Nokia, avec la promesse de collaborations passionnantes avec d’autres partenaires de renom.

Le smartphone Barbie, bien que ses spécificités restent à confirmer, est annoncé comme un appareil à fonctionnalités traditionnelles, soulignant l’engagement d’HMD à créer des produits uniques et spécifiques à chaque marque. Adam Ferguson, responsable mondial de l’insight, de la proposition et du marketing produit chez HMD, insiste sur l’importance de cette collaboration, suggérant que Barbie n’est que le début d’une série de partenariats stratégiques.

Bien que HMD Global n’ait pas encore dévoilé les spécifications techniques ou le système d’exploitation de ce futur smartphone, il est à noter que l’entreprise a déjà opté pour la plateforme KaiOS pour d’autres téléphones de ce genre. Ce choix pourrait-il être réitéré pour ce modèle ?

Le design du téléphone Barbie, bien que non révélé dans le détail, promet d’arborer un coloris rose distinctif, comme l’indique une image partagée par l’entreprise. Avec un positionnement axé sur le style, la nostalgie et une déconnexion numérique bienvenue, ce téléphone rétro entend « changer la donne dans la culture des smartphones » et se positionner comme l’accessoire incontournable de l’été.

Des smartphones de la marque HMD

Jean-François Baril, cofondateur, président-directeur général de HMD, a déclaré : « Au cours de nos sept années d’existence, la collaboration et le soutien nous ont permis de réaliser beaucoup de choses. Et nous avons l’intention d’en faire encore bien plus alors que nous présentons la nouvelle HMD. Nous voulons être le catalyseur d’un changement positif et rentable en adoptant une stratégie multimarques consistant à créer de nouveaux appareils originaux HMD, des téléphones Nokia et à collaborer avec des partenaires mondiaux de renom. »

Parallèlement, HMD révèle également des plans pour un smartphone sous sa propre marque, prévu également pour cet été. Les détails restent flous, mais les fuites suggèrent un appareil analogue aux smartphones Nokia actuels, marqué cette fois par le logo HMD. Cette diversification ne signifie pas pour autant l’abandon de la marque Nokia. Ferguson réfute l’idée que ce changement soit dû à une baisse de popularité de Nokia, affirmant que c’est plutôt une opportunité pour HMD d’élargir son offre.

L’imagination au premier plan

L’annonce la plus innovante concerne peut-être la plateforme « HMD Fusion », conçue comme un terrain de jeu pour les bidouilleurs. Inspirée par les possibilités de personnalisation et de bricolage offertes par des plateformes telles que Raspberry Pi, HMD Fusion ambitionne de combiner la flexibilité de la programmation avec la praticité d’un smartphone. Avec des broches POGO à l’arrière et un système Android à bootloader déverrouillé, HMD Fusion invite à la création « d’outfits » — des accessoires personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques, qu’ils soient professionnels ou ludiques.

En outre, HMD s’engage dans l’amélioration de la réparabilité de ses appareils, un mouvement initié avec le Nokia G22. L’objectif est ambitieux : rendre la moitié des smartphones vendus cette année facilement réparables, en se concentrant notamment sur la facilité de réparation des écrans.

Cette série d’annonces, faite lors du MWC, témoigne de la volonté d’HMD de se réinventer et d’innover dans un secteur en constante évolution. Avec un mélange de nostalgie, de collaboration de marque, et d’initiatives axées sur le produit, HMD cherche à se positionner comme un acteur polyvalent et avant-gardiste sur le marché des télécommunications.