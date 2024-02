iPhone 16 Pro : un design d’îlot de caméra inspiré d’un rasoir électrique ?

L’iPhone 16, bien que son lancement soit encore à des mois, suscite déjà une multitude de rumeurs et de fuites qui alimentent les discussions. Voici un aperçu de ce qui se murmure autour du futur fleuron d’Apple :

Cependant, prenez ces informations avec des pincettes, et préparez-vous à une rumeur encore plus surprenante concernant le design de l’îlot de caméra de l’iPhone 16 Pro.

Selon le leaker Majin Bu sur X/Twitter, les caméras du prochain haut de gamme d’Apple ne ressembleront pas à un hand spinner, mais plutôt à quelque chose « de plus semblable à un rasoir électrique ». Ce design, s’il se concrétise comme le montre le mock-up ci-dessous, rappellerait étrangement le logo triangulaire de Google Play.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024