Vers une navigation sur-mesure sur X pour les membres premium

L’expérience utilisateur sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, s’enrichit avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités exclusivement réservées aux utilisateurs premium sur iOS.

Selon Andrea Conway, designer chez X, citée par The Verge, la plateforme X déploie de nouveaux filtres de recherche permettant aux utilisateurs de trier les publications selon divers critères tels que la date, la langue, la localisation, l’activité des posts, et plus encore.

v1 search filters are live!!!! (for premium users on iOS rn) https://t.co/BP32B5Wt7A —Andrea Conway (@ehikian) February 22, 2024

Cette mise à jour vise à améliorer la commodité de la recherche sur l’application. Cependant, à l’instar de nombreuses autres nouveautés récentes, cette fonctionnalité sera d’abord exclusivement accessible aux utilisateurs payants. Récemment, X a étendu la disponibilité des appels audio et vidéo à tous ses utilisateurs, bien que cette fonction ait été initialement lancée uniquement pour les abonnés premium.

Depuis l’acquisition de Twitter par Elon Musk, il œuvre à transformer la plateforme en une « application à tout faire », analogue à l’application chinoise WeChat, qui combine messagerie instantanée, réseaux sociaux et paiement mobile. Dans cette optique, X a récemment obtenu sa 15e licence de transfert d’argent, préparant le terrain pour l’introduction de nouvelles fonctionnalités de paiement.

Pour mieux rivaliser avec les services de streaming vidéo, X travaille également sur une fonctionnalité permettant de reprendre la lecture des vidéos là où l’utilisateur s’était arrêté, à l’image de ce que propose YouTube Premium.

Bien que le PDG de X affirme que l’application compte 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, des firmes d’analyse de données tierces comme Statista estiment ce nombre à environ 368 millions. Depuis que X est devenue une entreprise privée suite à l’acquisition par Elon Musk, elle n’est plus tenue de divulguer publiquement les données sur les utilisateurs, rendant difficile la vérification indépendante de ces chiffres.