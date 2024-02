Adieu aux abonnements Netflix via iTunes : ce que cela signifie pour vous

Adieu aux abonnements Netflix via iTunes : ce que cela signifie pour vous

Depuis 2018, Netflix a initié un changement majeur en cessant d’accepter les paiements de nouveaux abonnements depuis l’App Store d’Apple. Cette manœuvre, destinée à éviter la commission de 15 % à 30 % prélevée par Apple sur les transactions in-app, a marqué le début d’une nouvelle stratégie de gestion des abonnements.

Après 6 ans d’une politique permettant aux abonnés de continuer à utiliser iTunes pour leurs paiements, Netflix met fin à cette facilité, obligeant désormais ces utilisateurs à payer directement par carte de crédit ou de débit.

Momo Zhao, représentant de Netflix, a expliqué que cette mesure concerne tous les membres du plan de base ayant recours à iTunes pour leurs paiements. Ce pivot signifie non seulement la fin d’une époque pour les abonnés « historiques » bénéficiant de tarifs avantageux, mais aussi une évolution significative dans la relation entre Netflix et ses clients.

Les abonnés ayant souscrit à Netflix via l’App Store avant l’arrêt de cette option par le service de streaming ont joui pendant des années d’un accord avantageux, renouvelant leur abonnement par Apple à chaque période. Toutefois, cette ère de commodité et d’économies est révolue, comme en témoigne l’expérience d’un utilisateur sur « X » ayant soudainement perdu son tarif de 9,99 dollars par mois au profit d’un nouveau tarif de 31 dollars, en attendant un remboursement par Apple.

Netflix commence à informer ces abonnés « historiques » qu’ils ne pourront plus régler leur service via Apple, une décision qui oblige à une réévaluation des options disponibles. Les utilisateurs doivent désormais choisir entre payer un supplément de 5,50 dollars par mois pour le même plan, opter pour un plan moins cher incluant de la publicité, ou envisager d’autres modifications de leur abonnement.

Éviter la commission de 30 % à Apple

Cette transition, bien que frustrante pour certains, reflète une tendance plus large dans l’industrie des services de streaming, où les entreprises cherchent à maximiser leur revenu d’abonnement tout en naviguant dans un paysage numérique en évolution. Pour les consommateurs, cela signifie une nécessité accrue de vigilance et d’adaptabilité face aux changements de politiques et de tarification.

Les raisons de cette séparation résident principalement dans le refus de Netflix de continuer à verser à Apple une commission de 30 % sur les abonnements. En décidant de contourner les options de paiement in-app d’Apple dès la fin de 2018, Netflix a clairement manifesté son intention de maîtriser pleinement ses revenus d’abonnement.