MWC 2024 : Xiaomi révolutionne le monde des wearables

L’innovation de Xiaomi redéfinit l’esthétique des smartwatches en 2024. Au MWC 2024, Xiaomi a marqué les esprits en présentant non seulement la série Xiaomi 14, mais également une nouvelle gamme de wearables, comprenant la Xiaomi Watch 2, le Xiaomi Smart Band 8 Pro, et la Xiaomi Watch S3.

Chacun de ces appareils apporte son lot d’innovations et de fonctionnalités qui visent à redéfinir l’expérience utilisateur dans le monde des wearables.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro se distingue par son écran AMOLED de 1,74 pouce offrant un taux de rafraîchissement de 60 Hz, protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus.

Avec un capteur de luminosité pour un ajustement automatique de la luminosité ambiante et un élégant cadre métallique, ce bracelet connecté ne fait que 9,99 mm d’épaisseur et propose un système de bracelets interchangeables facilitant la personnalisation.

Il intègre plus de 150 modes sportifs, une fonction de course intelligente avec des rappels de rythme, et offre jusqu’à 14 jours d’autonomie avec sa batterie de 289 mAh.

Xiaomi Watch S3

La Xiaomi Watch S3, avec son écran AMOLED de 1,43 pouce, elle réintroduit avec brio la personnalisation physique dans l’univers des montres connectées. Inspiré par la nostalgie des anciens smartphones Nokia et leur capacité à changer de façades, la Xiaomi Watch S3 permet aux utilisateurs de transformer l’apparence de leur montre en un clin d’œil.

La bague entourant l’écran peut être tordue et retirée, pour être remplacée par une autre, déclenchant automatiquement le changement du cadran de la montre pour un design exclusif assorti. Cette fonctionnalité est complétée par une variété de bracelets interchangeables, offrant une flexibilité esthétique sans précédent.

Les options de personnalisation incluent des coloris comme le Chrome Jaune, Arc-en-ciel, Céramique Bicolore et Bleu Océan, ainsi que des bracelets noirs et blanc cassé, permettant de renouveler intégralement le look de la montre. Disponible avec un boîtier en aluminium noir ou argent, le choix de couleur se fait à l’achat. Avec plus de 180 cadrans gratuits disponibles et d’autres en option payante depuis l’app store de Xiaomi, les possibilités de personnalisation semblent infinies.

Au-delà de son esthétique modulable, la Xiaomi Watch S3 se distingue par son système d’exploitation, HyperOS, rompant avec le Wear OS de Google utilisé par sa prédécesseure, la Xiaomi Watch 2 Pro. Annoncé en 2023, HyperOS succède au logiciel MIUI de Xiaomi. Développé sur le système Vela de Xiaomi et Linux, HyperOS camoufle néanmoins Android en son cœur. À l’instar de HarmonyOS de Huawei, HyperOS équipera également les smartphones de la marque ainsi que ses produits d’écosystème connecté, y compris les voitures.

HyperOS introduit une nouvelle méthode de contrôle basée sur des gestes, comme un mouvement de poignet pour accepter ou rejeter des appels, prendre des photos ou consulter la météo.

La smartwatch propose un cadre en alliage d’aluminium léger, plus de 150 modes sportifs, une double bande GNSS L1+L5 pour une localisation précise, et une surveillance avancée de la santé avec un module de surveillance cardiaque à 12 canaux.

Promettant jusqu’à 15 jours d’autonomie, elle se recharge suffisamment en seulement 5 minutes pour offrir 2 jours d’utilisation.

Xiaomi Watch 2

La Xiaomi Watch 2, équipée de la plateforme Snapdragon W5+ Gen 1, fonctionne sous Wear OS et possède une architecture à double cœur qui permet une commutation autonome à haute performance et à faible consommation d’énergie.

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, d’un cadre en alliage d’aluminium et pèse 37 g. Elle prend en charge plus de 160 modes sport, dont de nouveaux modes de sports d’hiver. La montre peut enregistrer la distance et la vitesse moyenne de chaque glisse et même cartographier les pistes de ski de l’utilisateur.

Le GNSS double bande L1+L5 aide les utilisateurs à se localiser avec précision dans la neige ou dans d’autres environnements difficiles. En plus de la synchronisation avec Strava, la montre est également synchronisée avec Suunto. La montre est équipée d’un module de surveillance de la fréquence cardiaque à 12 canaux, d’un algorithme de surveillance du sommeil amélioré qui intègre les données relatives à l’oxygène du sang et à la respiration pour une analyse complète et des données plus précises sur la santé. Comme la Watch S3, elle dispose également de la fonction Sleep Animals.

La montre dispose d’un espace de stockage de 32 Go et promet 65 heures d’utilisation normale grâce à sa batterie de 495 mAh.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est proposé en noir et argent à 69 euros. La Xiaomi Watch S3 est disponible en noir et argent, au prix de 149 euros pour une version, et 199 euros pour une autre, signalant un déploiement en cours en Europe.

Ces nouvelles offres de Xiaomi visent à combiner performance, élégance et innovation, proposant ainsi aux consommateurs une gamme variée de wearables adaptés à tous les besoins et préférences.