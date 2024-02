La prochaine smartwatch de OPPO Watch X sera dévoilée le 29 février

Ce n’est pas un hasard si OPPO et OnePlus lanceront de nouvelles smartwatches la semaine prochaine. Les deux marques appartiennent à la même entreprise chinoise et sortent le plus souvent des produits similaires, mais sous des noms différents.

OnePlus a déjà confirmé son intention de présenter sa nouvelle smartwatch OnePlus Watch 2 le 26 février, tandis que OPPO vient d’annoncer que la OPPO Watch X sera officiellement dévoilée 3 jours plus tard.

Sans surprise, la OnePlus Watch 2 et la OPPO Watch X sont une seule et même montre, du moins à en juger par les photos publiées par les deux marques. Il pourrait y avoir de légères différences au niveau du matériel, mais nous en saurons plus la semaine prochaine, lorsque les deux smartwatches seront dévoilées.

Pour l’instant, nous savons que le OPPO Watch X est équipée d’un écran OLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et d’une batterie de 500 mAh avec un support de charge de 10 W. De plus, la prochaine smartwatch de OPPO serait équipée d’un chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm.

La smartwatch fonctionnera sous Google Wear OS 4 et sera disponible dans les coloris Platinum Black et Mars Brown. Le prix n’est pas encore connu, mais on peut dire qu’elle coûtera le même prix que la OnePlus Watch 2, qui devrait être présentée en début de semaine.