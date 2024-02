Samsung et Arm : la nouvelle frontière des CPU mobiles et de l’IA

Dans une ère où l’innovation technologique avance à pas de géant, deux géants de l’industrie, Samsung et Arm, ont annoncé un partenariat prometteur visant à développer la prochaine génération de CPU Arm Cortex-X, optimisée grâce à la technologie de processus Gate-All-Around (GAA) de pointe de Samsung Foundry. Cette collaboration marque un nouveau chapitre dans leur longue histoire de succès, illustrée par des millions d’appareils équipés de la propriété intellectuelle CPU d’Arm et bénéficiant des technologies de fabrication de Samsung.

Au cœur de ce partenariat se trouve le développement d’une technologie GAA de 2 nanomètres, qui promet de redéfinir les standards de performance et d’efficacité pour les siliciums personnalisés destinés aux data centers et à l’infrastructure. Cette avancée technologique ouvre la voie à une nouvelle ère de performance mobile, surpassant les conceptions FinFET traditionnelles grâce à une meilleure échelle des dispositifs et une performance supérieure.

L’un des aspects les plus novateurs de cette collaboration est la mise au point d’une solution de chiplet IA révolutionnaire. Cette technologie est destinée à transformer le paysage de l’IA mobile, en débloquant le potentiel de l’IA générative pour les appareils mobiles. L’accent mis sur la « co-optimisation design-technologie » souligne l’importance d’une intégration harmonieuse entre le matériel et le logiciel, un principe fondamental pour réaliser des avancées significatives dans ce domaine.

Des déclarations prometteuses

Jongwook Kye, Executive Vice President et Head of Foundry Design Platform Development chez Samsung Electronics, exprime son enthousiasme: “Alors que nous avançons dans l’ère de l’IA générative, nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Arm pour livrer la prochaine génération de CPU Cortex-X, permettant à nos clients communs de créer des produits innovants”.

De son côté, Chris Bergey, SVP et GM, Client Business chez Arm Inc, réaffirme la valeur de cette collaboration longue durée : « Notre collaboration de longue date avec Samsung a livré des innovations de pointe sur plusieurs générations. Optimiser les processeurs Cortex-X et Cortex-A sur le dernier nœud de processus de Samsung souligne notre vision commune de redéfinir ce qui est possible dans l’informatique mobile ».

Ce partenariat entre Samsung et Arm illustre parfaitement la dynamique d’innovation continue qui caractérise le secteur technologique. En unissant leurs forces, ces deux entreprises ne se contentent pas de pousser les limites de ce qui est techniquement réalisable ; elles façonnent également l’avenir de l’informatique mobile et de l’intelligence artificielle, promettant des avancées qui auront un impact profond sur notre manière d’interagir avec la technologie.

Conclusion

L’annonce de cette collaboration entre Samsung et Arm représente une étape majeure vers l’accélération du progrès technologique dans le domaine des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Avec des promesses de performances accrues et d’efficacité énergétique, l’industrie observe avec intérêt les fruits de ce partenariat stratégique, qui pourrait bien redéfinir les standards de l’innovation technologique pour les années à venir.