Innovation publicitaire chez Google : l’IA Gemini pour transformer la création d’annonces

Google a annoncé jeudi son intention d’améliorer ses produits publicitaires en y intégrant ses modèles d’intelligence artificielle Gemini, dans le but d’offrir des capacités d’IA avancées à un plus grand nombre de ses clients.

Selon un rapport de Reuters, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large de Google visant à intégrer la technologie d’intelligence artificielle générative, capable de produire du texte et des images réalistes, dans un plus grand nombre de ses services. Après avoir annoncé que Gemini serait appliqué aux outils d’entreprise de Google, le géant technologique a révélé que le modèle d’IA viendrait également renforcer Performance Max, un produit conçu pour optimiser le placement des annonces sur les plateformes de Google, notamment la messagerie électronique, la recherche et YouTube.

Afin de rendre la publicité plus efficace et plus créative, Google a introduit des outils d’IA dans Performance Max en novembre dernier, permettant la génération automatique d’images et de textes pour les annonces.

Avec l’intégration de Gemini, les annonceurs auront désormais la possibilité de créer des annonces plus attrayantes avec des titres plus longs pouvant aller jusqu’à 90 caractères, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la limite précédente de 30 caractères.

En outre, l’outil de génération d’images de Google sera amélioré avec son modèle d’IA, Imagen 2, ce qui permettra aux marques de créer des images mettant en scène des personnes. Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités pour les annonceurs, par exemple pour un fleuriste qui génère rapidement des images d’une personne en train d’arranger des fleurs. Brendon Kraham, vice-président de Google chargé des solutions publicitaires mondiales pour la recherche et le commerce, a souligné le potentiel de ces outils pour produire du contenu en quelques secondes seulement.

Éviter les « deepfakes »

Pour répondre aux inquiétudes concernant l’utilisation abusive de l’IA générative pour créer des contenus trompeurs ou des « deepfakes », Google a mis en place des mesures de sécurité. Celles-ci comprennent des restrictions concernant la génération d’images de personnes connues, de célébrités, de personnalités publiques ou de contenus représentant la violence ou des activités illégales.

En outre, les photos générées par l’IA seront marquées d’un filigrane pour indiquer clairement qu’il s’agit d’images synthétiques, afin de garantir la transparence et de prévenir toute utilisation abusive potentielle.