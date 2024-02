OpenAI franchit une étape clé vers l’AGI avec le modèle vidéo Sora

Cet article explore une avancée significative réalisée par OpenAI dans le développement de l’intelligence artificielle générale (AGI), centrée sur les modèles de génération vidéo, notamment un Large Language Model nommé Sora.

Ces modèles, capables de générer des vidéos haute fidélité et de démontrer une compréhension du monde physique, de la physique et de l’espace tridimensionnel, représentent une direction prometteuse vers la création de simulateurs polyvalents du monde physique. Cette percée est considérée comme un pas important vers l’objectif ultime de l’AGI : développer des machines capables de penser et d’apprendre comme les êtres humains.

Sora se distingue par sa capacité à comprendre et à reproduire la physique et la nature tridimensionnelle du monde réel, marquant une étape significative sur le chemin de l’AGI. Pour atteindre un niveau d’AGI, il est crucial que les modèles d’IA puissent non seulement générer des vidéos qui semblent réelles, mais aussi se comporter conformément aux lois de la physique.

La compréhension du monde qui nous entoure est cruciale pour les systèmes d’IA. Ils ont besoin de modèles du monde capables de prédire et d’interpréter la physique et la dynamique des environnements réels. Ces modèles sont les éléments de base qui permettent à l’IA de traiter les données de l’environnement et d’interagir avec lui de manière significative. Le développement de tels modèles est un aspect central de la recherche en IA et est essentiel pour la progression vers l’AGI.

Qu’est-ce que l’AGI ?

Le cheminement vers l’AGI consiste essentiellement à passer à l’échelle supérieure. En augmentant la taille et la complexité de modèles tels que Sora, les capacités d’IA sont améliorées et de nouvelles propriétés apparaissent. Il ne s’agit pas seulement d’agrandir les choses, mais aussi de rendre l’IA plus intelligente. À mesure que ces modèles se développent, ils parviennent mieux à imiter les interactions nuancées qui se produisent dans notre monde.

Cependant, ce type de progrès nécessite beaucoup de ressources. La progression vers l’AGI dépend d’une augmentation significative de la puissance de calcul.

Pour atteindre les sommets de l’AGI, nous devrons probablement augmenter considérablement la taille des modèles et des systèmes, ce qui signifie plus de puissance de traitement, plus de données et plus de ressources.

De potentiels avantages

Les potentiels avantages de la réalisation de l’AGI sont immenses, offrant la possibilité de révolutionner divers secteurs tels que la santé, les transports et la réponse aux urgences. Néanmoins, cette technologie de pointe soulève également une série de controverses, notamment des débats au sein de la communauté de recherche en IA sur la faisabilité de l’AGI et les conséquences d’une mise à l’échelle supplémentaire.

L’article met en lumière les spéculations concernant les progrès internes d’OpenAI vers l’AGI et le potentiel impact d’une mise à l’échelle supplémentaire sur ces avancées. Tandis que la quête de l’AGI continue de susciter un intérêt mondial, les travaux récents d’OpenAI avec des modèles de génération vidéo comme Sora représentent un point critique dans la poursuite de l’intelligence artificielle générale, ouvrant de nouvelles possibilités et défis.