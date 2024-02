iPad Air et iPad Pro 2024 : ders une finesse et puissance accrues

Les spéculations autour des mises à niveau des iPad Air et iPad Pro pour 2024 sont nombreuses, un nouveau rapport mettant en lumière les dimensions attendues pour la célèbre tablette d’Apple. Bien que les changements soient minimes, les nouvelles tailles annoncées pour la gamme iPad cette année devraient apporter une sensation de nouveauté aux appareils, couplée à des rumeurs de mises à niveau des puces.

En 2023, certains iPad n’ont pas bénéficié de mises à niveau, mais Apple compte bien rectifier le tir cette année avec davantage de développements pour ses tablettes. Apple s’apprête à révolutionner sa gamme iPad Air en introduisant deux nouveaux modèles cette année, dont une tablette inédite de 12,9 pouces. L’objectif est de positionner les iPad Air comme des tablettes puissantes, juste en dessous des très haut de gamme iPad Pro. Ces derniers devraient d’ailleurs être équipés de panneaux OLED pour la première fois, marquant une évolution significative pour la gamme. Cette nouveauté est particulièrement bienvenue, car le marché des tablettes, y compris celui des iPad, est en quête de renouveau depuis la fin de la pandémie.

9to5Mac a rapporté que de nouvelles dimensions sont à prévoir pour la prochaine gamme d’iPad prévue pour cette année, indiquant que les iPad Pro et iPad Air bénéficieraient tous deux de ces mises à niveau pour 2024. Il est important de noter que les tailles d’écran resteront identiques pour la gamme iPad Pro, mais que l’iPad Air bénéficiera d’un écran et d’un châssis plus grands pour la sortie de cette année.

Actuellement, l’iPad Pro de 11 pouces affiche un châssis de 247,6 x 178,5 x 5,9 mm, et la variante de l’iPad Pro de 12,9 pouces mesure 280,6 x 214,9 x 6,4 mm. Voici les nouvelles dimensions annoncées pour les modèles d’iPad de cette année :

iPad Pro 2024 (11 pouces) : 249,7 x 177,5 x 5,1 mm

iPad Pro 2024 (12,9 pouces) : 281,5 x 215,5 x 5,0 mm

iPad Air 2024 (12,9 pouces) : 280,8 x 214,9 x 6,0 mm

Selon le rapport, l’iPad Air proposera désormais un écran de 12,9 pouces, soit deux pouces de plus par rapport au dernier modèle avec une taille d’écran de 10,9 pouces.

À quoi s’attendre de la mise à niveau des iPad en 2024 ?

Le nouveau modèle d’iPad Pro de 12,9 pouces sera légèrement plus grand mais plus fin, grâce aux panneaux OLED qui comprennent moins de couches que les panneaux LCD, expliquant ainsi la différence d’épaisseur de 1,4 mm entre l’iPad Pro de 12,9 pouces actuellement disponible (6,4 mm) et l’épaisseur attendue de 5 mm pour l’iPad Pro de 12,9 pouces de 2024. Le passage à l’OLED permettra également de réduire l’épaisseur de l’iPad Pro de 11 pouces.

Les nouvelles dimensions ne présentent pas de différences majeures par rapport aux anciens modèles, à l’exception de l’iPad Air. Toutefois, les changements pour l’iPad Pro aboutiraient à une version plus fine de la célèbre tablette orientée affaires.

Il n’est pas encore clair si cela contribuera à réduire son poids, en particulier pour l’iPad Pro, cela pourrait être compensé par l’ajout de matériel supplémentaire, comme le nouveau MagSafe présumé.

Apple et ses iPad 2024

Des affirmations importantes circulent autour de la gamme d’iPad d’Apple cette année, avec de nouvelles mises à niveau prévues par l’entreprise, centrées sur des versions améliorées de l’appareil dans leurs cadres familiers.

Bien qu’il n’y ait pas de changements majeurs pour la gamme d’iPad, contrairement à ce qu’Apple a introduit pour l’iPhone, il est affirmé que l’iPad Pro intégrerait la puce la plus performante actuellement disponible chez Cupertino, la M3.

Outre l’iPad Pro, Apple prévoit également de livrer une autre série d’iPad qui bénéficiera d’une mise à niveau significative, avec diverses affirmations concernant l’iPad Air et l’iPad Mini. Cependant, les fuites et spéculations se sont davantage concentrées sur cette mise à niveau pour l’iPad Air. Cependant, il reste à voir ce qu’Apple réservera cette année pour l’appareil, contrairement à l’iPad Pro, qui bénéficiera d’une nouvelle puce et de plusieurs changements matériels.

Ces spéculations désignent également mars comme le mois de l’événement de révélation des nouveaux iPad de cette année, introduisant une sortie consécutive des deux modèles.