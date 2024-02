Huawei pourrait révolutionner le golf avec son nouveau mode sur une montre connectée

Huawei prévoit d’introduire un mode golf avancé dans une future montre, capable de détecter et d’analyser la qualité du swing du joueur. Selon un récent dépôt de brevet, la société envisage d’utiliser des capteurs de mouvement pour surveiller l’action de frappe et fournir des retours pour aider les joueurs à améliorer le rythme et la stabilité de leur swing, ainsi qu’à mesurer la vitesse de la tête de club — une métrique clé pour comprendre les gains ou pertes de distance.

Cette fonctionnalité surpasse celles proposées par les montres de golf Garmin, y compris le modèle phare MARQ, qui mesure le tempo du swing, mais pas la vitesse.

Le brevet, repéré par Wareable, explique comment le mode golf pourrait également distinguer entre les coups d’essai, les fautes, les frappes au sol et une frappe propre de la balle en interprétant les données sonores, de vitesse angulaire et d’accélération.

Pour ce faire, la montre capturerait les points de départ et de fin des mouvements ascendants et descendants, ainsi que le temps écoulé entre ces étapes, permettant ainsi de déterminer les swings complets pour un drive ou un coup de fer, ou peut-être un demi-swing pour un chip ou une approche.

Les graphiques d’onde pour chaque action établiraient la différence entre une frappe propre et une frappe où un gros morceau de terrain est enlevé, ou, comme c’est souvent le cas chez les amateurs, les occasions où la balle n’est pas touchée du tout.

Le mode golf serait également formé pour analyser le son afin de déterminer une frappe des balles de golf et le nombre de frappes tout au long de la partie. En combinant l’accéléromètre, le gyroscope et l’audio, il serait possible de déterminer si l’action de frappe était efficace ou non, selon le brevet.

Des analyses en temps réel

En plus du rythme de swing, le mode golf fournirait également aux utilisateurs des données sur la vitesse de swing, qui nécessite traditionnellement un dispositif de suivi de lancement dédié pour le calcul. Cela est devenu un point de données clés pour les golfeurs afin d’analyser l’état de leur jeu et d’expliquer les gains ou les pertes de distance.

Toutes les données seraient renvoyées à une application mobile qui afficherait le nombre de coups, mais aussi des informations clés sur le rythme du swing, avec des suggestions pour l’améliorer. De là, des recommandations d’entraînement pourraient également être fournies pour aider à améliorer.

Bien sûr, il n’y a aucune garantie que cette technologie sera intégrée dans une future montre connectée de Huawei. Cependant, le dépôt de brevet établit une idée bien développée, il ne serait donc pas surprenant que la prochaine génération de montres Huawei de 2024 dispose d’un nouveau mode golf à la fois puissant et extrêmement utile.