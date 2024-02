Gmail reste en ligne : Google dément les rumeurs de fermeture

La nouvelle selon laquelle Google mettrait fin à Gmail se répand comme une traînée de poudre. Mais Google, sans perdre de temps, a précisé que Gmail n’allait pas fermer et qu’il n’y avait aucun projet de fermeture du célèbre service de messagerie.

Le canular de la fermeture de Gmail est apparu pour la première fois sur X (anciennement Twitter) lorsque certains utilisateurs ont téléchargé une image d’un prétendu e-mail reçu de Google. L’image prétendue indique que « Google met fin à Gmail » et que le service sera fermé le 1er août 2024, ce qui est faux.

Gmail is here to stay.

— Gmail (@gmail) February 22, 2024