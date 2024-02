Pixel Fold 2 : innovation et design au rendez-vous

Les rumeurs et les fuites autour du Google Pixel Fold 2 s’intensifient, dévoilant potentiellement ce que Google réserve en termes de design et de fonctionnalités pour cette deuxième génération de son smartphone pliable. Suivant les récentes spéculations concernant son lancement simultané avec la série Pixel 9, une nouvelle fuite offre un aperçu intrigant du design repensé du Pixel Fold 2.

Selon un rapport d’Android Authority, qui a reçu une photo divulguée du Pixel Fold 2, le design de cette nouvelle version semble marquer une rupture significative avec son prédécesseur.

La principale transformation réside dans le logement de la caméra, abandonnant l’emblématique barre des Pixel au profit d’un module isolé situé dans le coin supérieur gauche, intégrant quatre capteurs et un flash LED. Ce changement est en accord avec les rumeurs de design circulant autour de la série Pixel 9, suggérant une évolution dans l’approche esthétique de Google pour ses smartphones.

En examinant de plus près, des ajustements notables sont également visibles au niveau de l’écran de couverture, qui s’avère plus étroit, tandis que l’écran intérieur affiche un ratio plus proche du carré, évoquant une forme intermédiaire entre le Pixel Fold original et le Z Fold 5 de Samsung.

Le Pixel Fold 2 partagerait également certaines caractéristiques avec la série Pixel 9, telles que des écrans arrondis et un cadre en aluminium élégant, tout en conservant les matériaux haut de gamme et la qualité de finition du premier Pixel Fold. Une nouveauté notable serait l’inclusion d’une découpe pour la caméra sur l’écran, contrairement à la caméra frontale intégrée dans la bordure du modèle original, ce qui indique des bordures supérieure et inférieure potentiellement réduites. Cependant, la présence d’un pli visible reste un point à améliorer.

Une réelle tendance

Il est crucial de rappeler que ces informations proviennent d’un prototype d’ingénierie initial et que le design final pourrait encore évoluer. Comme c’est souvent le cas avant le lancement d’un produit matériel Google, d’autres fuites sont attendues, offrant une vision plus claire de ce à quoi ressemblera le design définitif.

En complément, les discussions dans la communauté tech suggèrent que Google vise à renforcer sa position sur le marché des smartphones pliables avec le Pixel Fold 2, en s’alignant sur les tendances actuelles et en répondant aux attentes des utilisateurs en matière d’innovation et de fonctionnalités.