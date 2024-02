X, au sommet de l'App Store malgré les polémiques de contenu

Dans un contexte où les plateformes de réseaux sociaux sont constamment scrutées pour leur gestion des contenus problématiques, X, anciennement connue sous le nom de Twitter, s’est retrouvée au cœur d’une nouvelle controverse

Mais, en pleine tourmente médiatique liée à des scandales d’images de célébrités, X a su tirer son épingle du jeu, atteignant la première place des applications gratuites sur l’App Store d’Apple ce mercredi. Un exploit qui survient alors que la plateforme est le théâtre d’une nouvelle controverse avec la diffusion virale d’une vidéo impliquant le rappeur Drake dans des scènes intimes.

La vidéo, rapidement devenue un sujet tendance sous le hashtag « drakevideo » aux États-Unis, montrerait, selon certains utilisateurs, Drake dans une posture compromettante. Cet incident n’est pas isolé, puisqu’il fait suite à la diffusion fin janvier d’images explicites générées par IA de Taylor Swift, poussant X à bloquer temporairement toute recherche liée à l’artiste.

Malgré ces controverses, la popularité de X ne semble pas fléchir, comme l’a souligné Elon Musk, propriétaire de l’application, fier de cette ascension malgré les critiques récurrentes.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs

– Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024