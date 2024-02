YouTube dévoile sa stratégie de 2024 : IA et soutien aux créateurs au premier plan

Neal Mohan, PDG de YouTube, a dévoilé aujourd’hui l’orientation stratégique de la plateforme pour 2024, axée sur l’IA, la reconnaissance du rôle des créateurs de contenu, l’amélioration de la sécurité des utilisateurs et l’expansion vers le divertissement de salon et les modèles d’abonnement.

Cette vision vise à exploiter l’IA pour favoriser l’expression créative et simplifier la création de contenu, tout en reconnaissant l’évolution du rôle des créateurs dans la refonte du paysage du divertissement.

YouTube a réussi à faire du salon un lieu privilégié de consommation de contenu, les téléspectateurs du monde entier regardant chaque jour plus d’un milliard d’heures de contenu YouTube sur leur téléviseur. Cette tendance est soutenue par une augmentation significative du nombre de créateurs qui regardent désormais la majorité de leurs contenus sur grand écran, ce qui représente une croissance de plus de 400 % au cours des trois dernières années. Avec plus de 8 millions d’abonnés à YouTube TV et 100 millions à Music et Premium, YouTube est prêt à améliorer l’abonnement et l’expérience de visionnage dans le salon en 2024.

Au premier plan de la stratégie 2024 de YouTube figure l’utilisation de l’IA pour démocratiser la création de contenu. Des initiatives telles que Dream Screen et Dream Tracks illustrent l’engagement de YouTube à réduire la complexité de la création de contenu, en permettant aux créateurs de générer des arrière-plans alimentés par l’IA pour les YouTube Shorts et d’explorer de nouvelles possibilités en matière de musique. Avec une moyenne de plus de 70 milliards de visionnages quotidiens et une augmentation de 50 % des chaînes qui téléchargent des courts métrages d’une année sur l’autre, YouTube établit de nouvelles normes en matière de création de contenu et d’engagement.

Mohan a également souligné la transformation des créateurs de YouTube en « studios de nouvelle génération », qui non seulement divertissent le public mondial, mais redéfinissent également l’industrie du divertissement grâce à leurs récits novateurs. Malgré leurs contributions significatives, les créateurs restent souvent méconnus dans les statistiques officielles du travail. YouTube vise à changer cette situation en plaidant pour la reconnaissance des créateurs dans les forums de l’industrie.

Du contenu sûr et de qualité

Sur le plan financier, le programme de partenariat de YouTube est la plateforme de monétisation des créateurs la plus lucrative, ayant distribué plus de 70 milliards de dollars aux créateurs, aux artistes et aux entreprises de médias au cours des trois dernières années. La plateforme a connu une augmentation substantielle de l’utilisation des adhésions, ce qui souligne l’importance croissante du financement par les fans.

Conformément à sa vision élargie, YouTube s’engage à garantir un environnement de contenu sûr et de haute qualité. Cet engagement s’étend à la fourniture d’une expérience en ligne saine pour les enfants et à l’accès des utilisateurs à des informations fiables, en particulier dans le contexte des élections mondiales. Le dévouement de YouTube à la sécurité, combiné à ses initiatives en matière d’IA, de soutien aux créateurs et de concentration sur le salon et les abonnements, souligne son approche holistique pour diriger l’avenir du divertissement numérique en 2024 et au-delà.