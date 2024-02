Qualcomm et Samsung renforcent leur alliance pour les flagships Galaxy

Cet article met en lumière la décision stratégique de Samsung de continuer à intégrer les chipsets Snapdragon de Qualcomm dans ses modèles phares de smartphones Galaxy S Ultra, ainsi que dans les versions plus compactes destinées aux marchés américain et chinois, malgré les performances solides de son processeur Exynos 2400 lors des tests de benchmark.

Samsung a renforcé cette orientation en signant un contrat pluriannuel avec Qualcomm, le concepteur de puces derrière la série Snapdragon.

L’annonce de ce contrat a été faite lors de l’appel de résultats de Qualcomm pour l’année 2024, soulignant que l’accord avait pris effet cette année. Les premiers smartphones Samsung équipés de puces Snapdragon couverts par cet accord sont les modèles de la série Galaxy S24. Cette nouvelle garantit aux fans de Samsung que les futures gammes de smartphones Galaxy S et Galaxy Z continueront d’être alimentées par les processeurs d’application (AP) Snapdragon, selon les régions pour la série Galaxy S, bien entendu.

Lors de l’appel de résultats, il a été déclaré : « Nous annonçons également que nous avons prolongé un accord pluriannuel avec Samsung concernant les plateformes Snapdragon pour les lancements de smartphones Galaxy haut de gamme à partir de 2024. Cet accord prolongé démontre la valeur du Snapdragon 8, notre leadership technologique et notre partenariat stratégique à long terme réussi avec Samsung ».

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 sera le premier à utiliser des cœurs CPU personnalisés de Qualcomm au lieu des cœurs Cortex d’Arm Holdings. Il devrait également utiliser une configuration composée de deux cœurs CPU « Phoenix » haute performance et de six cœurs CPU « Phoenix » de performance moyenne, sans aucun cœur d’efficacité basse consommation. De plus, il sera produit en utilisant le nœud de processus N3E 3 nm de seconde génération de TSMC. Le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait être annoncé en octobre prochain.

Le Snapdragon 8 Gen 5 produit à la fois par TSMC et Samsung Foundry

Par ailleurs, le Snapdragon 8 Gen 5 pourrait être produit à la fois par TSMC et Samsung Foundry, marquant un possible retour de Samsung dans la production de ces puces. Le Snapdragon 8 Gen 1 avait initialement été produit par Samsung Foundry, mais des problèmes de rendement avaient incité Qualcomm à transférer la production à TSMC à partir du Snapdragon 8+ Gen 1 et cela devrait continuer avec le Snapdragon 8 Gen 4. En 2025, nous saurons si Samsung Foundry regagnera une partie de cette production.

Les termes du nouvel accord entre Samsung et Qualcomm n’ont pas été divulgués.