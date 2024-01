HONOR prévoit le lancement de la série Magic 6 et du Magic V2 RSR au MWC 2024

Les premiers flagships 2024 de HONOR, la série Magic 6, ont déjà été présentés en Chine, mais ils sont attendus dans le monde entier dès le mois prochain.

Le MWC 2024 se déroulera du 26 au 29 février, et HONOR vient d’annoncer qu’elle organisera un événement. La société a déjà annoncé qu’elle dévoilerait la série de flagships HONOR Magic 6 et le dernier pliable, le HONOR Magic V2 RSR pliable.

HONOR tiendra son événement MWC 2024 à Barcelone le 25 février à 14 heures. Le teaser confirme que la société présentera globalement la série Magic 6, ainsi que les nouveaux flagships pliables Magic V2. La série Magic 6 comprend les appareils HONOR Magic 6 et Magic 6 Pro. Les deux smartphones sont équipés du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 3, couplé à une mémoire vive de 16 Go et à une capacité de stockage de 1 To.

Les deux appareils ont le même écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec des panneaux incurvés, et comme d’habitude, le modèle Pro dispose d’une configuration de caméra plus impressionnante, équipée d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et d’un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels.

Le Magic 6 standard est équipé d’un capteur primaire de 50 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. Le Magic 6 est doté d’une batterie de 5 450 mAh, tandis que le Magic 6 Pro dispose d’une grande batterie de 5 600 mAh. Le modèle Pro prend en charge une charge filaire de 80 W, une charge sans fil de 66 W et une charge inversée et sans fil de 5 W.

Nous ne connaissons pas les prix

Quant à la série Magic V2, elle se compose du HONOR Magic V2 et des modèles HONOR Magic V2 RSR récemment annoncés par Porsche Design. Ce dernier a été annoncé le 26 janvier.

HONOR n’a pas encore annoncé la disponibilité ou le prix de la série Magic 6 ou du modèle Magic V2 RSR. Heureusement, le MWC 2024 est proche, nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps.