Google tease une nouvelle couleur vert menthe pour le Pixel 8 Pro

Vous avez de la chance si vous avez attendu avant de commander un nouveau Pixel 8 Pro de Google. Selon un post sur le compte officiel Made by Google sur X (anciennement Twitter), une nouvelle option de couleur arrive.

Le Pixel 8 Pro est actuellement disponible en trois coloris : le Bleu Azur, le Noir Volcanique, et le Porcelaine. Le Pixel 8 Pro Bay est dessiné en vert clair dans le message. Un lien dans le message vous emmène sur une page « Minty Fresh » qui indique que le jeudi 25 janvier sera la date de la grande révélation. De plus, le code binaire du message se traduit par « Fresh year, fresh drop ».

01000110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01111001 01100101 01100001 01110010 00101100 00100000 01100110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01100100 01110010 01101111 01110000 00101110 00100000 https://t.co/1nhhiCtNCe pic.twitter.com/CyOeJ9Czvd —Made by Google (@madebygoogle) January 19, 2024

Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si la nouvelle option de couleur sera également étendue au modèle normal du Pixel 8. Le Pixel 8 est disponible dans les coloris Verge Sauge, Noir Volcanique et Rose.

Augmenter les options de couleur pour la gamme Pixel 8 Pro est une excellente idée. L’ajout d’une quatrième couleur à la gamme actuelle donnera plus de choix aux clients, ce qui est toujours une bonne chose. Une couleur vert clair semble être un ajout parfait, surtout à l’approche des mois plus chauds du printemps.

Cependant, bien que j’apprécie l’idée d’une couleur vert clair, je dois dire que rien ne peut se comparer à la couleur bleue existante. La couleur bleue du Pixel 8 Pro est unique et attrayante. C’est une couleur qui se démarque et qui ne manquera pas de faire tourner les têtes, et je ne suis pas sûr qu’un vert menthe puisse l’égaler.

Un excellente smartphone

La série Google Pixel 8 est sortie en octobre et a reçu des critiques positives. Mon avis sur le Pixel 8 Pro soulignait son excellent design et faisait l’éloge de son magnifique et éclatant écran. Les caméras et les outils de retouche photo du smartphone ont également été très appréciés, tout comme la décision de Google de publier 7 ans de mises à jour logicielles.

Si vous n’avez pas encore acheté un Pixel 8 pour vous-même, vous pouvez attendre jusqu’à jeudi prochain pour le faire.