Android 15 potentiellement prêt à ramener les widgets d’écran de verrouillage

Android est le système d’exploitation pour smartphone le plus utilisé au monde, avec plus de 70 % de la population qui l’utilise. La récente version d’Android 14 atteint encore progressivement les appareils pris en charge, mais la communauté technique est déjà en proie à des rumeurs sur le futur Android 15.

Les utilisateurs d’Android pourraient bientôt voir le retour des widgets de l’écran de verrouillage, une fonctionnalité supprimée du système d’exploitation avec Android 5.0 Lollipop, comme le souligne Android Authority.

Des signes dans la dernière version bêta d’Android 14 QPR2 indiquent la possibilité de rétablir la prise en charge des widgets de l’écran de verrouillage dans Android 15. Cependant, on ne sait pas si les widgets tiers seront également inclus. Ce retour excitant permet non seulement aux utilisateurs d’accéder à des informations rapides sans déverrouiller leur appareil, mais offre également la possibilité d’une expérience personnalisée de l’écran de verrouillage. Google n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant cette fonctionnalité, mais cette découverte suscite l’intérêt des développeurs d’applications et des amateurs d’Android avides de personnalisation.

Depuis longtemps, les widgets sont un composant apprécié du système Android, car ils permettent de personnaliser l’écran et d’accéder à des informations d’un seul coup d’œil. Apple ayant récemment intégré des widgets à l’écran de verrouillage de l’iPhone, on s’attend à ce qu’Android réagisse de la même manière. L’ajout de widgets à l’iPhone a sans aucun doute relevé le niveau de personnalisation et de commodité que les utilisateurs attendent de leurs appareils.

Avec ce nouveau développement, les développeurs Android devraient s’efforcer d’améliorer et d’affiner leurs offres de widgets afin de rester compétitifs et de répondre aux préférences des consommateurs. Android ayant progressivement intégré davantage de fonctions de personnalisation, telles que les raccourcis de l’écran de verrouillage et les différents styles d’horloge, il semble que Google puisse continuer à améliorer l’expérience utilisateur en se concentrant sur la personnalisation de l’écran de verrouillage.

Une bonne nouvelle pour la personnalisation

La dernière version bêta révèle deux approches de développement distinctes. Tout d’abord, l’entreprise pourrait explorer une approche plus axée sur les widgets, permettant aux utilisateurs d’ajouter des outils et des informations d’accès rapide sur leur écran de verrouillage. D’autre part, Google pourrait expérimenter des options avancées de personnalisation des thèmes, permettant aux utilisateurs de changer les couleurs, les polices et d’autres éléments pour créer un look plus personnalisé.

L’interface de l’écran de verrouillage se superpose aux widgets, ce qui signifie que la fonction est encore en cours d’ajustement. On ne sait pas si ce problème de chevauchement sera résolu dans la prochaine mise à jour ou si les développeurs ont besoin de plus de temps pour peaufiner les fonctionnalités. D’ici là, les utilisateurs risquent d’être confrontés à des inconvénients mineurs, mais peuvent s’attendre à des améliorations dans les prochaines mises à jour.