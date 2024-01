Le Apple Vision Pro prévu pour un début surprise en Janvier, devance les prévisions

Le Vision Pro d’Apple devrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Apple et constitue sans aucun doute le plus grand lancement de produit depuis des années. Selon le dernier rapport, le Vision Pro devrait être lancé plus tôt que la précédente rumeur et vous pourriez être en mesure de mettre la main dessus dès la fin de ce mois.

Selon une récente mise à jour de Wall Street Insights, un service d’information pour les investisseurs chinois, le très attendu casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple pourrait arriver sur le marché américain plus tôt que prévu, c’est-à-dire le samedi 27 janvier. Des rapports et rumeurs antérieurs avaient laissé entendre que le lancement était prévu pour février de cette année.

Comme le site Web n’a pas fait ses preuves en matière de rumeurs sur Apple, cette information s’avérera probablement fausse. Apple organise généralement ses événements de lancement en semaine afin de s’aligner sur les heures de travail habituelles. En effet, les lancements en semaine bénéficient d’une attention médiatique et d’une réaction boursière maximales. Il est donc très peu probable qu’Apple opte pour un lancement le samedi, même pour son événement de lancement le plus attendu de l’histoire.

Les prédictions contradictoires d’éminents analystes d’Apple ne font qu’attiser les spéculations. Ming-Chi Kuo, connu pour ses idées prometteuses sur les projets d’Apple, a suggéré une date de sortie du Vision Pro fin janvier, tandis que Mark Gurman, de Bloomberg, ne partage pas cet avis et prévoit un lancement en février.

Cependant, il est important de noter qu’en dépit de fuites et de rapports convaincants, Apple n’a pas encore fait d’annonce officielle ni confirmé la date exacte de lancement du Vision Pro. Le géant de la technologie a seulement déclaré que le Vision Pro arriverait sur les marchés américains au début de l’année 2024, il est donc préférable d’attendre une déclaration officielle d’Apple pour obtenir des détails précis.

Un lancement très attendu

Une fenêtre de lancement début 2024 laisse à Apple la liberté de lancer l’appareil à n’importe quel moment entre janvier et juin. Mais d’après ces nouvelles informations, il semble qu’Apple ait choisi de revenir sur ses plans initiaux.

Selon Bloomberg, lorsque le Vision Pro sera disponible, les consommateurs devront prendre rendez-vous dans un Apple Store. Ce rendez-vous est apparemment destiné à s’assurer que le casque est correctement adapté au client.