Le Intel Meteor Lake fait surface sur une nouvelle gamme d’ordinateurs portables !

Parmi les autres caractéristiques de l’ordinateur portable, citons la prise en charge du Wi-Fi 7, la charge rapide, un lecteur d’empreintes digitales et des haut-parleurs quadruples. HP mentionne également « AI Chip » comme l’une des caractéristiques du périphérique d’entrée de l’ordinateur portable. HP (et d’autres fabricants d’ordinateurs portables) est impatient de faire la publicité de ses nouveaux ordinateurs portables basés sur Meteor Lake avec des fonctions de « technologie IA intégrée ».

Voici le HP Spectre X360, un ordinateur portable convertible doté d’un impressionnant écran OLED de 14 pouces (2,8 K). L’image divulguée montre qu’il sera également équipé d’un stylet. La fiche technique mentionne d’autres caractéristiques puissantes telles que 16 Go de mémoire vive LPDDR5x à 6 400 MHz, 1 To de disque SSD et un GPU Intel Arc Graphics.