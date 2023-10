iFixit vend désormais des pièces détachées pour Microsoft Surface

Le site Web d’iFixit s’est forgé une réputation en fournissant des instructions de qualité pour la réparation d’appareils personnels courants, y compris la Surface de Microsoft, mais une nouvelle collaboration avec Microsoft permet d’aller encore plus loin.

En effet, Microsoft renforce son partenariat avec iFixit, et c’est une bonne nouvelle pour les amateurs du DIY et des bricoleurs en herbe. En effet, iFixit proposera désormais des pièces de réparation supplémentaires pour les produits Surface, en plus de celles que vous avez déjà pu acheter sur le Microsoft Store et des outils que les fournisseurs de services agréés ont pu acheter. Microsoft espère que cette disponibilité rendra ses produits encore plus réparables, en particulier pour les personnes dont les appareils ne sont plus sous garantie et qui ont des compétences techniques.

Comme Microsoft l’a indiqué hier, il existe de nombreux composants de remplacement que vous pouvez acheter pour pratiquement tous les appareils Surface modernes. Vous trouverez des pièces pour la Surface Pro 7, la Surface Pro 7+, la Surface Pro 8 et la Surface Pro 9. Pour les ordinateurs portables Microsoft, vous trouverez des pièces pour les Surface Laptops 3, 4 et 5, ainsi que pour le Surface Laptop Go 2 et le Surface Laptop Studio. Les appareils périphériques tels que le Surface Studio 2+ et le Surface Laptop SE sont également couverts. Les appareils récemment annoncés comme le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Laptop Go 3 ne semblent pas encore avoir de pièces.

Parmi les exemples de pièces, citons les supports, les écrans, les portes SSD, les pieds en caoutchouc, les cartes mères, les ports de charge et les plaques cosmétiques. Bien entendu, les pièces varient en fonction de l’appareil, mais des liens vers les pages produits des composants de chacun de ces appareils sont disponibles ci-dessous. Les prix des pièces varient de quelques euros à plusieurs centaines d’euros.

Outre les pièces physiques, iFixit propose également des guides et des vidéos pour vous aider à effectuer vous-même les réparations. Vous trouverez même des guides d’entretien officiels dans la section Documents pour chacun de ces appareils, ainsi qu’un forum pour poser des questions. Vous pouvez acheter les pièces détachées en cliquant sur la section Pièces détachées de chaque liste, et vous trouverez également une liste d’outils couramment utilisés disponibles à l’achat.

Une bonne nouvelle pour l’écologie et les consommateurs

Il est très agréable de voir Microsoft s’associer à iFixit. Cela permet de rendre les appareils Surface plus réparables à long terme et de donner au consommateur le contrôle de son appareil.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft s’associe à iFixit. En 2021, iFixit a commencé à vendre des outils de réparation officiels pour Microsoft Surface à certains partenaires de service. Au fil des ans, Microsoft a amélioré la réparabilité de ses produits Surface et a facilité le remplacement des batteries avec la Surface Pro 9.

Mais, Microsoft n’est pas la première grande entreprise technologique à collaborer avec iFixit pour fournir des pièces de rechange authentiques aux propriétaires de ses appareils. En début d’année, Google a annoncé qu’iFixit proposerait des pièces de rechange et des instructions de réparation pour le Pixel Fold. Des partenariats avec d’autres entreprises technologiques sont également probables à l’avenir, grâce au mouvement croissant du droit à la réparation, qui vise à légaliser le droit des consommateurs à s’auto-réparer ou à faire appel à des tiers pour les réparations, plutôt que de se limiter au fabricant. Cela permet non seulement de réduire les déchets électroniques en facilitant la réparation d’un appareil afin d’éviter son remplacement complet, mais aussi de faire économiser beaucoup d’argent aux consommateurs en raison des coûts élevés de réparation par des tiers. De plus, Apple a lancé son propre programme d’autoréparation pour les iPhone, puis l’a étendu aux MacBook. Même Samsung a conclu un partenariat avec iFixit, qui vous permet de réparer votre propre smartphone.