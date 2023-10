Comment créer un écran de verrouillage personnalisé sur Google Pixel avec Android 14 ?

En matière de personnalisation, les smartphones Pixel sont largement à la traîne par rapport aux appareils Samsung Galaxy. Bien sûr, le thème Material You est cool, mais les choix de design réels ont été principalement laissés à Google. Les nouvelles fonctionnalités de l’écran de verrouillage d’Android 14 vous donnent plus de contrôle.

you might also like