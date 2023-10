Google pourrait révéler un nouveau smartphone pliable qui n’est pas le Pixel Fold 2

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers les Pixel 8 et 8 Pro qui seront annoncés le 4 octobre.

9to5Google pense qu’ il pourrait s’agir d’un smartphone à clapet . C’est tout à fait possible puisque le chef de produit Pixel, George Hwang, avait précédemment laissé entendre que l’entreprise envisageait différents types de facteurs de forme. C’est également logique, car les smartphones à clapet semblent être plus populaires que les smartphones de type « livre ».

Il ne semble pas non plus être lié au duo Pixel 9 , car les flagships Pixel pour 2024 utiliseront apparemment des noms de code liés aux reptiles, notamment « Komodo » et « Caiman ».