Le nouvel iPad mini 7 d’Apple pourrait arriver d’ici la fin de l’année 2023

Après l’annonce de quatre iPhone mis à niveau, de deux smartwatches rafraîchies et d’écouteurs inchangés avec un nouveau type d’étui de charge il y a quelques semaines, le récent silence sur le front de la sortie de l’iPad semble suggérer qu’Apple n’a plus d’autres appareils à dévoiler cette année.

Les iPad Pro haut de gamme de la société, par exemple, ont explicitement fait l’objet d’une rumeur de mise à niveau (majeure) en 2024 ces derniers temps, tandis que les inévitables iPad de nouvelle génération, iPad Air et iPad mini sont à peu près complètement entourés de mystère en ce qui concerne tout ce qui touche à leurs spécifications, leurs designs et leurs dates de lancement.

Mais, sorti de nulle part, un nouveau rapport d’une publication assez réputée mentionne nonchalamment un « nouvel iPad de petite taille » qui devrait voir le jour « au cours du quatrième trimestre ». Il s’agit du quatrième trimestre de l’année 2023, qui débutera dans quelques jours et s’achèvera à la fin de l’année.

Bien que l’iPad mini 7 ne soit pas nommé, nous sommes presque certains que c’est ce que Digitimes prévoit qu’Apple lancera bientôt, sur la base des dernières rumeurs dans la chaîne d’approvisionnement. Bien entendu, il est peu probable que le géant de la technologie utilise cette marque, la récente histoire suggérant que nous aurons plutôt affaire à un autre « Nouvel iPad mini ».

Celui-ci devrait remplacer l’iPad mini de sixième génération sorti en 2021, qui a radicalement changé le visage de son prédécesseur de 7,9 pouces de 2019 avec une belle surface d’écran supplémentaire, des bords nettement plus minces, un capteur d’empreintes digitales basculé sur le côté de la tablette et un port USB Type-C « moderne ».

De quoi booster les fêtes de fin d’année

Avec tout cela à l’esprit, il est probablement sage de ne pas s’attendre à un ensemble de révisions et de mises à niveau aussi radicales de l’iPad mini de septième génération, qui est extrêmement susceptible d’être pratiquement identique à l’édition 2021 susmentionnée de l’extérieur, tout en embarquant un processeur plus récent et plus rapide que l’Apple A15 à l’intérieur.

C’est tout ce que l’on peut dire à propos de l’iPad mini (2023) pour l’instant, qui pourrait ou non se matérialiser comme l’indique Digitimes et pourrait ou non aider le marché des tablettes dans son ensemble à se redresser pendant les fêtes de fin d’année après quelques trimestres de baisse inquiétante des livraisons globales.