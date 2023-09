Un nouveau rapport classe les modèles actuels d’iPad d’Apple en fonction de leur popularité

Ce n’est un secret pour personne que les tablettes sont en difficulté un peu partout, les ventes mondiales étant en baisse depuis que la pandémie a pris de l’ampleur, et il n’est pas nécessaire de chercher très loin sur Internet pour trouver un rapport (ou dix) classant Apple loin devant tous les autres vendeurs.

Mais si vous vous demandez quelles sont les dernières tablettes conçues par le géant Cupertino qui sont les plus populaires, il semble que cette information soit beaucoup plus difficile à obtenir. C’était du moins le cas avant aujourd’hui, puisque de nouvelles données du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) nous indiquent que l’iPad Pro de 11 pouces a remporté le titre de membre le plus vendu de sa gamme au cours du trimestre d’avril à juin 2023.

Il s’agit évidemment du dernier modèle haut de gamme d’Apple, sorti il y a près d’un an avec un processeur Apple M2 sous le capot et un bon vieil écran IPS LCD. Pour une raison ou pour une autre, il connaît un succès nettement plus grand que son prédécesseur, sorti au printemps 2021 avec un chipset Apple M1 et un écran très similaire.

La récente popularité quelque peu inexplicable de l’iPad Pro 11 se fait (au moins en partie) au détriment de la bête de 12,9 pouces d’Apple, dont les ventes ont massivement diminué entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le panneau LCD mini-LED du grand modèle, qui était initialement annoncé comme une amélioration substantielle par rapport à un LCD « conventionnel », mais qui s’est avéré pas si différent dans la vie réelle.

Quelle que soit la cause de ce changement, je suis convaincu qu’Apple ne verra pas d’inconvénient à ce que le duo d’iPad Pro occupe une part beaucoup plus importante des ventes en 2023 par rapport à l’année dernière, ce qui ne peut qu’accroître encore davantage les bénéfices du géant technologique.

L’iPad Air de 10,9 pouces en 3e position

En troisième position, l’iPad Air de 10,9 pouces perd probablement du terrain en raison de son âge légèrement plus avancé que la nouvelle génération d’iPad Pro, tandis que l’iPad mini se hisse de manière quelque peu inattendue en quatrième position, devançant l’iPad « de base » malgré le grand remaniement de ce dernier en 2022.

L’iPad de 10,9 pouces non Air, présenté par erreur dans le dernier rapport du CIRP comme ayant un écran de 10,2 pouces, a peut-être été pénalisé par son prix de vente au détail, trop proche de celui du Air et sans doute pas assez bas pour tenir à distance les meilleures tablettes Android à petit prix. Reste à savoir quand et comment Apple prévoit d’élargir et de rafraîchir sa gamme d’iPad, le récent silence sur le sujet laissant fortement penser qu’aucune tablette ne sera dévoilée en même temps que la gamme d’appareils iPhone 15 la semaine prochaine.