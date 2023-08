Chrome pourrait enfin bénéficier d’une mise à jour massive de son mode de lecture

Google Chrome est parsemé de fonctionnalités expérimentales astucieuses appelées « Flags ». L’une d’entre elles est le mode de lecture disponible dans le navigateur Chrome, qui vous permet de bénéficier d’une expérience de lecture propre et sans encombrement lorsque vous consultez un article (comme celui-ci). Aujourd’hui, il semblerait que Google vous permette bientôt d’utiliser cette fonctionnalité Chrome pour « écouter » des articles au lieu de les lire.

Google travaille sur une fonctionnalité pratique de synthèse vocale dans le mode lecture de Chrome pour les ordinateurs de bureau. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez laisser Google réciter un article à votre place. Comme l’a repéré l’expert en navigateurs Leopeva64, Google teste cette nouvelle fonctionnalité du mode lecture dans la version Canary de Chrome et, pour l’instant, on ne sait pas quand elle sera intégrée à la version stable.

La fonction baptisée « lecture à voix haute » convertit l’article sélectionné en livre audio et vous permet de l’écouter. L’icône de lecture se trouvera en haut de la barre d’outils du mode lecture, au milieu, et le reste des fonctionnalités comme le formatage du texte, l’édition, etc., seront logées dans un sous-menu accessible par une icône en forme d’engrenage.

Leopeva64 a partagé un extrait de cette fonctionnalité en action, et d’après ce que nous pouvons voir, il s’agit encore d’un « travail en cours ». Pour commencer, une fois que vous avez cliqué sur le petit bouton de lecture, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Le navigateur Chrome commence à raconter l’article que vous avez sélectionné à l’aide d’une voix robotique assez générique. Vous pouvez interrompre la narration à tout moment.

Toutefois, si vous souhaitez que le navigateur raconte une partie spécifique de l’article sélectionné, ce n’est pas encore possible.

Chrome for desktop will also have the option to “read aloud” articles, the initial implementation of this feature (in the Canary version) is pretty basic but it works, in this link you can see a video with the feature in action:https://t.co/UMAzrWKaWo

.https://t.co/Wha3AzI9gf pic.twitter.com/z8KMvtUsLI

— Leopeva64 (@Leopeva64) August 25, 2023