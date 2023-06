L’application Google Actualités sur Android et iOS est l’une de vos principales sources d’informations quotidiennes ? Si nous avons récemment entendu que deux nouveaux widgets Android pour l’application vont arriver, aujourd’hui nous avons des informations sur les nouvelles fonctionnalités de l’application selon 9to5Google.

L’un des changements concerne l’onglet « Favoris » qui se trouve en bas de l’écran. Actuellement, lorsque vous appuyez sur cet onglet, vous voyez des suggestions de sujets et de sources à suivre, mais aucun contenu n’est présenté.

Lorsque l’application sera mise à jour, l’onglet « Favoris » présentera jusqu’à trois articles, chacun accompagné du nom de la publication dont il est extrait et d’une image de l’article.

Vous pourrez ajouter des sujets d’intérêt, des sources spécifiques et certains lieux pour vous aider à cibler les actualités qui vous intéressent. Google précise que « les articles présentés sur cette page sont déterminés par des algorithmes de classement analogues à ceux utilisés pour faire apparaître du contenu dans Google Actualités ».

Google indique que le nouvel onglet « Favoris » de Google Actualités sera bientôt déployé dans le monde entier pour les utilisateurs d’Android et qu’il sera disponible sur iOS dans le courant de l’année. L’entreprise s’est engagée à verser 1 milliard de dollars aux organismes de presse pour le contenu de plus de 700 d’entre eux. Cela comprend un accès gratuit limité aux contenus payants.

Google News Showcase

L’entreprise explique que « News Showcase est composé de panneaux qui permettent aux organismes de presse de présenter aux lecteurs les sujets les plus importants de la journée, en leur offrant une narration plus approfondie et un contexte plus large grâce à des fonctionnalités telles que des timelines, des puces, des sujets connexes et une liste d’articles importants. Ce contenu apparaît actuellement dans Google Actualités et Discover, apportant des informations fiables aux lecteurs du monde entier ».

Enfin, le service connu sous le nom d’Abonnement à Google est rebaptisé Reader Revenue Manage. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de Google Actualités peuvent s’abonner à des contenus payants à l’aide de leur compte Google et, grâce à la connexion automatique, l’accès à ces contenus se fait en un clin d’œil.

Si vous n’avez pas l’application Google Actualités sur votre smartphone, cliquez sur ce lien pour l’installer sur votre smartphone Android ou cliquez ici pour installer Google Actualités sur votre appareil iOS.