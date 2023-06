Wear OS 4 pourrait enfin corriger une limitation des smartwatches

Google — et les propriétaires de smartwatches du monde entier — peuvent s’attendre à ce que des versions stables de Wear OS 4 soient déployées dans le courant de l’année. Mais avant cela, il faudra attendre de voir ce que Samsung nous réserve lors de son prochain événement Galaxy Unpacked prévu en juillet 2023, au cours duquel il pourrait annoncer les successeurs du Galaxy Z Fold 4 et du Flip 4 et la série Galaxy Watch 6 .

Comme le montrent les images partagées par Max, le processus de transfert avec la version bêta de la One UI Watch 5 implique de confirmer que le compte Google associé à la montre est le même que celui du nouveau smartphone . Une fois cette vérification effectuée, les utilisateurs peuvent transférer en toute transparence les applications, les cadrans de montre et d’autres informations essentielles de la smartwatch vers le nouveau smartphone.

La version stable de Wear OS 4 étant susceptible d’atteindre les consommateurs vers la fin de l’année 2023, il est probable qu’il faudra attendre un certain temps avant que cette fonctionnalité ne soit proposée aux utilisateurs d’appareils Wear OS stables. Il est également intéressant de noter que Max a trouvé cette fonctionnalité sur une Galaxy Watch 5 fonctionnant avec One UI, qui est essentiellement une version personnalisée de Wear OS pour les smartwatches de Samsung.

La frustration est d’autant plus grande que les utilisateurs doivent procéder à une réinitialisation d’usine de la smartwatch pour la connecter à un nouveau smartphone . Sans solution à ce problème depuis des années, la plupart des utilisateurs de Wear OS avaient abandonné Google et s’étaient résignés à ce que ce problème reste à jamais irrésolu.