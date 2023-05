Instagram pourrait bientôt rivaliser avec Twitter grâce à sa propre application textuelle

La propriété de Meta, Instagram, prévoit de défier Twitter avec une nouvelle application basée sur le texte, pour laquelle de nouvelles preuves sont apparues. Il semble que le lancement soit imminent et qu’il devrait avoir lieu bientôt.

Selon la lettre d’information ICYMI de Lia Haberman, Meta a secrètement organisé des réunions avec des créateurs triés sur le volet pour leur présenter son idée d’application de mots courts. Le projet avait pour nom de code « P2 », « Project 92 » et « Barcelona ».

Comme l’a révélé l’un des créateurs, l’application sera construite sur les mêmes bases que Twitter. Toutefois, elle adoptera des directives de conception analogues à celles d’Instagram. Vous pourrez vous connecter en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Instagram. Vos données, telles que le nombre d’abonnés, la bio, la vérification et le nom d’utilisateur, seront reprises d’Instagram. Étant donné qu’Instagram cherche à en faire une « application décentralisée basée sur IG », les utilisateurs d’autres applications comme Mastodon pourront rechercher et interagir avec votre compte.

En termes d’engagement, vous pourrez publier des textes de 500 caractères maximum, partager des photos, joindre des liens et ajouter des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes. Vous pouvez même vous engager sous la forme de likes, de reposts et de réponses.

Étroitement liée à Instagram

Tout comme Instagram, l’application disposera de fonctions de contrôle des créateurs et de sécurité des comptes. Vous pourrez facilement bloquer, signaler et contrôler les réponses et les mentions. Tous les comptes bloqués sur Instagram et les mots cachés seront transférés dans l’application. Toutes les directives de la communauté Instagram seront également reprises dans la nouvelle application. Pour l’instant, on ne sait pas comment cette application créera des possibilités de monétisation pour les créateurs.

Selon le créateur, l’application textuelle d’Instagram pourrait être lancée d’ici la fin du mois de juin. Pour l’instant, nous ne disposons d’aucune information confirmée. Nous ne savons pas non plus comment l’application sera perçue par le public, et si elle se distinguera de ses concurrents ou si elle offrira suffisamment d’avantages pour inciter les utilisateurs à abandonner Twitter ! Ces doutes devraient être levés dès que nous aurons plus de détails à ce sujet.