OnePlus Nord 3 : images en live et fiche technique dévoilées

OnePlus a récemment présenté en Inde le Nord CE 3 Lite, son appareil Nord destiné aux petits budgets. Il est maintenant temps de présenter le prochain smartphone Nord de 2023, le OnePlus Nord 3. Le smartphone a fait l’objet d’une fuite pour la première fois l’année dernière. Cependant, cette fois-ci, tous les détails ont été divulgués dans toute leur splendeur. Des images en direct à la fiche technique, nous avons tout ce qu’il faut.

MlgmXyysd a partagé des détails (y compris des images) sur le OnePlus Nord 3 sur Twitter, ne laissant aucune place à l’imagination. D’après les images, il est clair que le Nord 3 à venir sera le OnePlus Ace 2V rebaptisé et lancé en mars en Chine.

OnePlus Nord 3 (aka. OnePlus Ace 2V)

Codename: Vitamin

ProjectID: OP556FL1

Model: CPH2491(IN) CPH2493(EU)

MediaTek Dimensity 9000 (OPMT6983)

OxygenOS 13.0.0 / Android 13 Tiramisu 33 T.R4T3.d689c9_326dd / 5.10.110-android12-9 / VNDK 31 Snow Cone SP1A.210812.016

Widevine L1#leak pic.twitter.com/HkSexmuuf2 — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) May 17, 2023

Le smartphone apparaît dans une couleur grise, avec un design épuré et un écran plat. Il semble y avoir trois caméras à l’arrière et une découpe en pointillé à l’avant. Le haut de l’appareil est équipé d’un blaster IR, et le bouton d’alimentation ainsi que les boutons de volume sont situés sur le côté droit de l’appareil. La coque arrière est également noire avec la marque Nord sur le dessus. Les images révèlent qu’un chargeur d’une puissance de 80 W sera livré avec le Nord 3.

En ce qui concerne les spécifications présumées, l’appareil devrait être équipé d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait atteindre une luminosité de 1450 nits et prendre en charge la gradation PWM à 1440 Hz, ainsi que Widevine L1. Le smartphone pourrait être équipé du chipset MediaTek Dimensity 9000 et pourrait embarquer 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Au niveau de la caméra, il pourrait y avoir un capteur photo principal de 64 mégapixels, ainsi que des capteurs photo de 8 mégapixels et de 2 mégapixels. La caméra frontale devrait quant à elle être dotée d’un capteur de 16 mégapixels. Le OnePlus Nord 3 pourrait être doté d’une batterie de 5 000 mAh et fonctionner sous Oxygen OS 13, basé sur Android 13. Parmi les autres détails attendus, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un double nano-SIM, la prise en charge de la 5G, le Wi-Fi 6, la version Bluetooth 5.3, etc.

Le lancement devrait avoir lieu fin juin ou début juillet. Comme nous ne disposons d’aucun détail concret, je vous conseille de prendre ces informations avec des pincettes.