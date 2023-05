Kyocera va quitter le marché des smartphones grand public d’ici 2025

Les consommateurs peuvent toujours acheter les smartphones de l’entreprise par l’intermédiaire d’opérateurs, à la fois en boutique et en ligne, et sur le site Web de Kyocera.

L’entreprise a également perdu du terrain face à des rivaux chinois et japonais comme Xiaomi, OPPO, Sharp et Sony sur le marché japonais des smartphones, ce qui l’a poussée à se retirer du marché grand public. Le président de Kyocera, Hideo Tanimoto, a déclaré que l’entreprise ne pouvait plus trouver de débouchés sur le marché général.