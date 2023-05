Apple dépose le terme xrOS confirmant le nom de l’OS du casque Reality Pro

La première fois que l’on a entendu parler du système d’exploitation de réalité mixte (rOS) d’Apple, c’était en 2017, lorsqu’une énorme fuite a révélé quelques informations sur les Apple Glass alimentées par la réalité augmentée. Cette fuite indiquait que les spécifications seraient alimentées par un chipset de 5 nm, porteraient le numéro de modèle T288 et exécuteraient rOS, À l’époque, on ne parlait pas d’un casque de réalité mixte pour Apple et l’hypothèse était que le prochain grand appareil d’Apple serait les Apple Glasses ou Apple Glass.

Lorsqu’il est devenu évident qu’Apple prévoyait de produire un casque AR/VR à réalité mixte (peut-être appelé Reality Pro) avant de développer des lunettes AR, il était intéressant de découvrir que le nom rOS était encore évoqué comme le nom du système d’exploitation qui piloterait le nouveau produit. L’année dernière, Mark Gurman de Bloomberg a révélé que le système d’exploitation s’appellerait Extended Reality Operating System ou « xrOS ».

Les sources de Mark Gurman sont des employés anonymes d’Apple et l’utilisation du terme « Extended » au début du nom a été ajoutée pour indiquer que le casque prend en charge à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle (RV) crée des environnements immersifs qui permettent à l’utilisateur de se sentir dans une situation dans laquelle il ne se trouverait probablement jamais dans la vie réelle.

Avec la réalité augmentée (RA), les utilisateurs visualisent un flux réel en temps réel avec des données générées par ordinateur superposées au flux. L’affichage en direct sur Google Maps est un bon exemple de réalité augmentée.

Parker Ortolani, chef de produit chez Vox Media, a tweeté qu’Apple avait enregistré le terme xrOS en Nouvelle-Zélande par l’intermédiaire d’une société-écran. Le terme utilise la police de caractères San Francisco créée par Apple. La marque « xrOS » avait déjà été déposée en Nouvelle-Zélande au début de l’année. L’année dernière, Apple a déposé la marque realityOS et, au sein d’Apple, il y a eu une bataille entre realityOS et xrOS ; il semble que le nom xrOS l’ait emporté.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an “xrOS” word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Une présentation le 5 juin

La différence entre une marque commerciale et une marque verbale réside dans le fait que cette dernière utilise une police de caractères spécifique et crée des éléments de conception qui peuvent être protégés par le déposant.

Apple devrait présenter le casque AR/VR à réalité mixte Reality Pro le 5 juin, qui est le jour d’ouverture de la WWDC 2023. L’appareil devrait être vendu au prix de 3 000 dollars et sera alimenté par cette puce de 5 nm évoquée en 2017 et que nous connaissons maintenant sous le nom d’Apple M2. Il devrait y avoir un écran Micro-LED 4K pour chaque œil, pas moins de 12 caméras, un son spatial surround et un suivi de la tête et des yeux. L’appareil prendra en charge la saisie en l’air comme une option pour entrer des données.

À certains égards, la présentation de la Reality Pro pourrait refléter l’introduction de l’iPhone en 2007. Apple n’invente pas ici une nouvelle catégorie de produits, mais espère faire évoluer l’industrie des casques dans plusieurs années.