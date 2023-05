Apple révèle qu’iOS 16.5 et watchOS 9.5 seront tous deux publiés la semaine prochaine

Alors qu’elle présente un nouveau bracelet Apple Watch Pride Edition, qui sera accompagné d’un cadran de montre et d’un fond d’écran iOS assorti, Apple a révélé cette semaine que la version iOS 16.5 sera publiée la semaine prochaine. Comment le savons-nous ? Eh bien, Apple indique qu’iOS 16.5 est nécessaire pour utiliser le nouveau fond d’écran Pride, et que ce dernier sera disponible la semaine prochaine. En utilisant le même raisonnement déductif, nous savons que watchOS 9.5 sera également disponible la semaine prochaine et qu’il est nécessaire pour utiliser le nouveau cadran de montre Pride.

Outre le nouveau fond d’écran Pride, iOS 16.5 ajoutera un onglet Sports à l’application Apple News afin que vous puissiez lire rapidement les exploits sur le terrain, sur le court et sur le parquet de vos équipes préférées. Enfin, une fois iOS 16.5 téléchargé et installé, vous pourrez demander à Siri de commencer à enregistrer l’écran de votre iPhone. Pour ce faire, il vous suffira de prononcer les mots magiques suivant : « Hey Siri, commence un enregistrement d’écran ». Lorsque vous aurez terminé, demandez à Siri d’arrêter l’enregistrement de l’écran.

Vous pourrez toujours lancer un enregistrement d’écran en faisant glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit de l’écran de votre iPhone pour ouvrir le Centre de contrôle. Mais vous devrez d’abord ajouter l’enregistrement d’écran au Centre de contrôle en allant dans Réglages > Centre de contrôle et en cliquant sur le cercle vert avec le signe plus à côté de l’enregistrement d’écran. Ce dernier se trouve sous la rubrique « Plus de contrôles ».

En suivant les instructions ci-dessus, vous ajouterez l’enregistrement d’écran au Centre de contrôle de votre iPhone. Si vous l’utilisez souvent, vous voudrez peut-être le placer en haut de la liste des raccourcis. Bien sûr, il est plus facile de demander à Siri de démarrer et d’arrêter les enregistrements.

Puisqu’iOS 16.5 devrait être diffusé la semaine prochaine, vous pouvez vérifier aussi souvent que vous le souhaitez son arrivée en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour voir si iOS 16.5 est disponible pour votre appareil. Il va sans dire que si votre iPhone était éligible pour recevoir iOS 16, vous recevrez iOS 16.5 très bientôt.

Quant au bracelet Pride Edition Sport, il sera disponible à partir du 23 mai sur Apple.com et dans l’application Apple Store au prix de 49 euros et dans les Apple Stores à partir du 24 mai. Le bracelet est disponible en 41 mm et 45 mm et est compatible avec l’Apple Watch Series 3 et les modèles ultérieurs.